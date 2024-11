Pokémon GO: „Galar ruft“ – Alle Belohnungen der Spezialforschung

Die neue Season in Pokémon GO bringt auch eine neue Spezialforschung. Welcher Pfad euch welche Belohnungen bringt, haben wir uns für euch angeguckt.

Um welche Forschung geht es? In Pokémon GO läuft ab dem heutigen Tag, dem 3. September 2024, die neue Season „Dyna-Maximum“. In dieser stehen vor allem das neue Feature Dynamax und Galar-Pokémon im Vordergrund.

Bei der passenden Forschung müsst ihr euch nach dem ersten Kapitel zwischen den drei Starter-Pokémon Chimpep, Hopplo und Memmeon entscheiden. Ihr habt bis zum Ende der Season, am 3. Dezember 2024 um 9:59 Uhr, Zeit, die Forschung zu erhalten. Es gibt keine Frist, bis wann ihr die Forschung absolvieren müsst.

Wir zeigen euch die Aufgaben für die Forschung und welche Belohnungen euch bei den jeweiligen Pfaden erwarten.

Update vom 08. Oktober 2024: Wir haben den Artikel angepasst und die Schritte 9 – 14, die durch die Wir haben den Artikel angepasst und die Schritte 9 – 14, die durch die „Galar-Expedition: Übernahme“ hinzugekommen sind, ergänzt.

Galar ruft 1/19

Aufgabe Belohnung Fange 8 Pokémon 3x Lade-TM

Stufenbelohnung: Für das Absolvieren des ersten Schritts erhaltet ihr außerdem 800 Sternenstaub sowie 800 Erfahrungspunkte.

Galar ruft 2/19

Nachdem ihr den ersten Schritt abgeschlossen habt, müsst ihr euch zwischen Chimpep, Hopplo und Memmeon entscheiden. Je nachdem, für welches Pokémon ihr euch entscheidet, erhaltet ihr in den nächsten Schritten entsprechende Begegnungen und Bonbons für das jeweilige Pokémon.

Die restlichen Belohnungen in Form von Erfahrungspunkten, Sternenstaub und Items, sind bei jedem der 3 Pfade gleich.

Ihr müsst euch für einen Pfad entscheiden

Galar ruft 3/19 (Chimpep)

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon 3x PokéBall Mache einen Schnappschuss

von einem wilden Pokémon 5x Sananabeere

Stufenbelohnung: Für das Absolvieren dieses Schritts erhaltet ihr außerdem eine Begegnung mit Chimpep sowie 1.000 Erfahrungspunkte.

Galar ruft 3/19 (Hopplo)

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon 3x PokéBall Mache einen Schnappschuss

von einem wilden Pokémon 5x Sananabeere

Stufenbelohnung: Für das Absolvieren dieses Schritts erhaltet ihr außerdem eine Begegnung mit Hopplo sowie 1.000 Erfahrungspunkte.

Galar ruft 3/19 (Memmeon)

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon 3x Pokéball Mache einen Schnappschuss

von einem wilden Pokémon 5x Sananabeere

Stufenbelohnung: Für das Absolvieren dieses Schritts erhaltet ihr außerdem eine Begegnung mit Memmeon sowie 1.000 Erfahrungspunkte.

Galar ruft 4/19 (Chimpep)

Aufgabe Belohnung Fange 88 Pokémon 1.000 Erfahrungspunkte Drehe 25 PokéStops oder Arenen 500 Sternenstaub Erkunde 8 km 20 Chimpep-Bonbons Entwickle ein Chimpep 15x Pokéball

Stufenbelohnung: Habt ihr diese Stufe erledigt, erhaltet ihr zusätzlich 1.500 Erfahrungspunkte sowie 10 Superbälle.

Galar ruft 4/19 (Hopplo)

Aufgabe Belohnung Fange 88 Pokémon 1.000 Erfahrungspunkte Drehe 25 PokéStops oder Arenen 500 Sternenstaub Erkunde 8 km 20 Hopplo-Bonbons Entwickle ein Hopplo 15x Pokéball

Stufenbelohnung: Habt ihr diese Stufe erledigt, erhaltet ihr zusätzlich 1.500 Erfahrungspunkte sowie 10 Superbälle.

Galar ruft 4/19 (Memmeon)

Aufgabe Belohnung Fange 88 Pokémon 1.000 Erfahrungspunkte Drehe 25 PokéStops oder Arenen 500 Sternenstaub Erkunde 8 km 20 Memmeon-Bonbons Entwickle ein Memmeon 15x Pokéball

Stufenbelohnung: Habt ihr diese Stufe erledigt, erhaltet ihr zusätzlich 1.500 Erfahrungspunkte sowie 10 Superbälle.

Galar ruft 5/19 (Chimpep)

Aufgabe Belohnung Fange 88 Pokémon 2.000 Erfahrungspunkte Versende 8 Geschenke an Freunde 1.000 Sternenstaub Brüte 8 Eier aus 50 Chimpep-Bonbons Entwickle ein Chimstix 3x Sonderbonbon

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr außerdem eine Begegnung mit Wolly sowie 2.000 Erfahrungspunkte.

Galar ruft 5/19 (Hopplo)

Aufgabe Belohnung Fange 88 Pokémon 2.000 Erfahrungspunkte Versende 8 Geschenke an Freunde 1.000 Sternenstaub Brüte 8 Eier aus 50 Hopplo-Bonbons Entwickle ein Kickerlo 3x Sonderbonbon

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr außerdem eine Begegnung mit Wolly sowie 2.000 Erfahrungspunkte.

Galar ruft 5/19 (Memmeon)

Aufgabe Belohnung Fange 88 Pokémon 2.000 Erfahrungspunkte Versende 8 Geschenke an Freunde 1.000 Sternenstaub Brüte 8 Eier aus 50 Memmeon-Bonbons Entwickle ein Phlegleon 3x Sonderbonbon

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr außerdem eine Begegnung mit Wolly sowie 2.000 Erfahrungspunkte.

Galar ruft 6/19

Aufgabe Belohnung Sammle Dyna-Partikel von 10 Kraftquellen 5 Himmihbeeren Drehe 25 PokéStops oder Arenen 15 Pokébälle Gehe 5 km 5 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben erledigt, erhaltet ihr zusätzlich 2.500 Erfahrungspunkte sowie eine Begegnung mit Raffel.

Galar ruft 7/19

Aufgabe Belohnung Fange 88 Pokémon 10 Hyperbälle Verdiene 8.888 Erfahrungspunkte 10 Beleber Verdiene 8.888 Sternenstaub 20 Supertränke

Stufenbelohnung: Für den Abschluss aller Aufgaben erhaltet ihr außerdem 2.500 Erfahrungspunkte, 1.500 Sternenstaub und 1 Sternenstück.

Galar ruft 8/19

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon 1.000 Erfahrungspunkte

Stufenbelohnung: Zusätzlich erhaltet ihr zum Abschluss dieser Stufe 2.500 Erfahrungspunkte sowie 1.500 Sternenstaub.

Galar ruft 9/19

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 5 Sananabeeren Drehe 5 PokéStops oder Arenen 10 Pokébälle Besiege 3 Rocket-Rüpel 2 Lade-TM

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr außerdem 1.000 Erfahrungspunkte, 1.000 Sternenstaub sowie eine Begegnung mit Pam-Pam.

Galar ruft 10/19

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 5 Sananabeeren Verschicke 10 Pokémon 10 Superbälle Besiege 6 Team GO Rocket-Rüpel 3 mysteriöse Teile

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben erfolgreich absolviert, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.500 Erfahrungspunkte, 1.500 Sternenstaub und 1 mysteriöses Teil.

Galar ruft 11/19

Aufgabe Belohnung Besiege den Team GO Rocket-Boss Arlo 2.500 Erfahrungspunkte Besiege den Team GO Rocket-Boss Cliff 2.500 Erfahrungspunkte Besiege den Team GO Rocket-Boss Sierra 2.500 Erfahrungspunkte

Stufenbelohnung: Für den Abschluss aller Aufgaben erhaltet ihr zusätzlich 2.500 Erfahrungspunkte, 2.500 Sternenstaub sowie ein Super-Rocket-Radar.

Galar ruft 12/19

Aufgabe Belohnung Finde den Team GO Rocket-Anführer Giovanni 10 Hypertränke Kämpfe gegen den Team GO Rocket-Anführer Giovanni 10 Hyperbälle Besiege den Team GO Rocket-Anführer Giovanni 6 Top-Beleber

Stufenbelohnung: Zusätzlich erhaltet ihr als Stufenbelohnung für diesen Schritt 3.000 Erfahrungspunkte sowie 3.000 Sternenstaub.

Galar ruft 13/19

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 10 Top-Tränke Drehe 10 PokéStops oder Arenen 1 Sinnoh-Stein Besiege 3 Team GO Rocket-Rüpel 3 Lade-TMs

Stufenbelohnung: Als Belohnung für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr außerdem 4.000 Erfahrungspunkte sowie 4.000 Sternenstaub.

Galar ruft 14/19

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 5 goldene Himmihbeeren Bereits erledigt! 5.000 Erfahrungspunkte Bereits erledigt! 1 Glücks-Ei

Stufenbelohnung: Für diese Stufe erhaltet ihr zudem 5.000 Erfahrungspunkte, 5.000 Sternenstaub sowie eine Begegnung mit Absol.

Galar ruft 15/19

Aufgabe Belohnung Brüte 3 Eier aus 20 Hyperbälle Mache 10 Power-Ups bei Pokémon 15 Pokébälle Gewinne einen Dyna-Kampf 1 silberne Sananabeere

Stufenbelohnung: Für diese Stufe erhaltet ihr zudem 5.000 Erfahrungspunkte sowie eine Begegnung mit Legios.

Galar ruft 16/19

Aufgabe Belohnung Löse 25 Feldforschungsaufgaben 2.500 Erfahrungspunkte Kämpfe in 5 Raids 10 Beleber Gewinne 5 Dyna-Kämpfe 2.500 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Für diese Stufe erhaltet ihr außerdem 3.000 Erfahrungspunkte, 1.750 Sternenstaub sowie ein Glücks-Ei.

Galar ruft 17/19

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon 1.000 Erfahrungspunkte

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe bekommt ihr zusätzlich 3.000 Erfahrungspunkte sowie 2.000 Sternenstaub.

Galar ruft 18/19

Die Schritte 18 und 19 der Spezialforschung sind bisher noch nicht aktiv. Diese werden im Laufe der Season freigeschaltet. Sobald diese bekannt sind, werden wir diesen Artikel für euch aktualisieren.

Wie gefällt euch die Spezialforschung? Welchen Pfad habt ihr gewählt oder werdet ihr wählen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit anderen Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Oktober 2024 in Pokémon GO auf euch warten, haben wir die passende Übersicht für euch.