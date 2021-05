In Pokémon GO startet zum Wochenende ein großes Event für Spieler in den USA, Mexiko und Japan. Doch auch in Deutschland können wir von Boni profitieren. Diese drehen sich um das Geschenke-Limit und Tausch-Reichweite.

Was ist das für ein Event? Am Samstag, dem 29. Mai, startet in Pokémon GO das Special-Weekend. Daran teilnehmen können Spieler in den USA, in Mexiko und Japan. Für die Teilnahme muss man sich Ticket besorgen, das man bei Partnern wie Verizon, 7-Eleven und Yoshinoya erhält.

Doch auch Trainer in Deutschland, die keinen Zugang zu den Partnern haben und deshalb kein Ticket erhalten können, bekommen Boni.

Mehr Geschenke pro Tag und 40-km-Tauschdistanz

Was passiert? Trainer auf der ganzen Welt (selbst die, die kein Ticket fürs Event besitzen), bekommen die folgenden Boni:

Ihr könnt täglich doppelt so viele Geschenke öffnen

Die Reichweite für Tausche mit anderen Trainern wird auf 40 Kilometer erhöht

Diese Art der Boni kennt ihr schon von anderen Freundschafts-Events. Ihr könnt sie am Wochenende dann nochmal für euch ausnutzen und müsst dafür kein Ticket kaufen. Das wird einfach ohne euer Zutun freigeschaltet.

Wie lange hält das? Die Boni starten am Freitag, dem 28. Mai, um 10:00 Uhr Ortszeit. Sie bleiben bis Montag, dem 31. Mai um 10:00 Uhr bestehen (via pokemongolive.com).

Für Spieler mit Ticket

Was bekommen Spieler mit Ticket? Wenn ihr gerade die Möglichkeit habt, im Ausland bei den genannten Partnern zu kaufen, dann erwartet euch:

Eine begrenzte Forschung mit Evoli, Parfi, Flauschling und Kapuno und Belohnungen wie EP, Sternenstaub, Rauch, Sternenstück, Glücksei und Pokémon-Bonbons

Erhöhte Chance auf Glückspokémon

Erhöhte Chance auf Glücksfreunde

Vierfache Fang-EP

Eine exklusive Medaille

Wie geht es in Pokémon GO weiter?

Das passiert als Nächstes: In Pokémon GO steht am ersten Juni-Wochenende der Community Day mit Kaumalat bereit. Ein Event, das von Trainern mit gemischten Gefühlen aufgenommen wird. Während sich einige darüber freuen, nun endlich so ein seltenes Pokémon deutlich häufiger zu treffen, sind andere genervt und haben das Gefühl, dass ihr seltenes Pokémon entwertet wird.

Außerdem startet im Sommer das GO Fest 2021. Hierzu wird Pokémon GO in Kürze noch mehr Details geben (via Twitter.com). Besonders viel ist aktuell noch nicht zum GO Fest bekannt. In den nächsten Tagen dürften die Entwickler außerdem die Übersicht darüber veröffentlichen, welche Events alle im Juni 2021 laufen.

Werdet ihr das Event am Wochenende mit dem Tausch- und Geschenk-Bonus nutzen oder ist das etwas, das für euch nicht relevant ist? Schreibt uns doch, auf welches Event ihr euch in Pokémon GO freut und was es so gut macht. Tauscht euch hier in den Kommentaren auf MeinMMO mit anderen Spielern dazu aus.