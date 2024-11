Pokémon GO: Neuer Promo-Code schenkt euch jetzt Beeren und Bälle

Es gibt einen neuen Promo-Code in Pokémon GO, den ihr einlösen könnt. Wie genau ihr das macht, zeigen wir euch.

Was ist das für ein Code? In unregelmäßigen Abständen veröffentlicht Pokémon GO Promo-Codes, die ihr einlösen könnt und dafür kostenlose Items erhalten könnt. Die Items, die ihr dabei erhaltet, sind von Code zu Code unterschiedlich.

Nun wurde ein neuer Promo-Code veröffentlicht, der darauf wartet, von euch eingelöst zu werden.

Der Code lautet:

88FU6RE56G3TK

Was bringt der Code? Während frühere Codes euch teilweise sehr seltene oder starke Items wie beispielsweise Meteoriten oder Dyna-Partikel gebracht haben, ist die Belohnung dieses Codes im Vergleich etwas schwächer.

Löst ihr ihn ein, dann erhaltet ihr 13 Sananabeeren sowie 13 Pokébälle, die eurem Inventar hinzugefügt werden. Während die meisten Trainer wohl mehr als genug Pokébälle besitzen, könnten die Sananabeeren jedoch vielleicht dem einen oder anderen Trainer etwas bringen.

Wie löse ich den Code ein?

Um den Promo-Code einzulösen und die Items zu erhalten, müsst ihr sie im Webstore von Pokémon GO einlösen. Egal, ob ihr ein Android- oder iOS-Gerät besitzt, sieht der Ablauf wie folgt aus:

Kopiert den Promo-Code, den ihr oben im Artikel findet

Besucht den Webstore von Pokémon GO

Meldet euch im Store mit eurem Account von Pokémon GO an

Gebt den Code ein

Wenn ihr nach diesen Schritten das Spiel öffnet, dann seht ihr eine Benachrichtigung, dass ihr die Belohnung erhalten habt. Ihr könnt auch in euer Tagebuch gucken, um sicherzugehen, dass die Items bei euch angekommen sind.

Solltet ihr die Belohnung nicht direkt sehen, dann startet das Spiel neu und schaut, ob die Items dann erscheinen. Sollte es nun immer noch nicht funktioniert haben, dann wartet einfach ein paar Minuten, und startet das Spiel erneut.

Der neue Monat beginnt und damit habt ihr auch wieder eine große Menge an Events und Aktivitäten, die in Pokémon GO auf euch warten. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit den Events im November 2024 in Pokémon GO.