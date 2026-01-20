Pokémon GO bringt euch für 2 Tage eine völlig neue Form eines legendären Monsters

In Pokémon GO wurde das Dynamax-Debüt eines legendären Monsters angekündigt. Ihr habt jedoch nur 2 Tage Zeit, um es zu erhalten.

Während es in Pokémon GO hunderte Monster und davon unzählige legendäre Varianten gibt, ist die Auswahl an Dynamax-Monstern bisher im Vergleich noch überschaubarer. Immer wieder gibt es daher Pokémon, die in genau dieser Form ihr Debüt feiern.

Nun wurde das nächste Dynamax-Monster angekündigt. Wenn ihr es erhalten wollt, müsst ihr euch jedoch etwas beeilen.

Dyna-Kampfwochenende mit starkem Angreifer

Was ist das für ein Monster? Es handelt sich um das legendäre Monster Ho-Oh aus der 2. Generation. Es wird im Zuge eines Dyna-Kampfwochenendes in der Zeit vom Samstag, dem 31. Januar 2026 um 6:00 Uhr bis Sonntag, dem 1. Februar 2026 um 21:00 Uhr in 5-Sterne-Dyna-Raids verfügbar sein.

Da Ho-Oh ein starker Angreifer vom Typ Feuer ist, könnte das Monster eine gute Ergänzung für eure Dyna-Teams darstellen.

Ihr könnt das Monster auch als Shiny erhalten. Die Chance darauf ist jedoch nicht zusätzlich erhöht.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Dyna-Kampfwochenendes sind die folgenden Boni im Spiel aktiv:

Das Sammel-Limit für Dyna-Partikel wird auf 1.600 erhöht

1/4 der üblichen Laufdistanz nötig, um Dyna-Partikel zu erhalten

Kraftquellen erneuern sich häufiger

8-fache Menge an Dyna-Partikeln von Kraftquellen

Welche befristeten Forschungen gibt es? Bereits vor dem Event ab Montag, dem 26. Januar 2026 um 6:00 Uhr, erhaltet ihr eine kostenlose, befristete Forschung. Ihr habt bis Sonntag, dem 1. Februar 2026 um 21:00 Uhr Zeit, um sie zu absolvieren.

Dort erhaltet ihr ein Dynamax-Kabuto sowie Bonbons für das Monster als Belohnung. Auch Dyna-Partikel könnt ihr hier ergattern.

Für 4,99 $ (also ungefähr 5 €) könnt ihr zudem ein Event-Ticket erwerben. Dadurch erhaltet ihr eine weitere befristete Forschung, in der ihr 6.400 Dyna-Partikel sowie 25.000 Erfahrungspunkte bekommt. Außerdem erhalten Ticket-Inhaber während des Events die doppelte Menge an EP für Dyna-Kämpfe sowie mehr Bonbons und XL-Bonbons bei Dyna-Kämpfen der Stufe 5.

Wann kehrt das Monster zurück? Üblicherweise rotieren Monster in Pokémon GO irgendwann wieder ins Spiel. Wann das bei Dynamax-Ho-Oh der Fall sein wird, ist aktuell natürlich noch nicht bekannt. Wenn ihr den Angreifer haben wollt, solltet ihr das Event also nutzen, um es euch zu sichern.

Nicht nur das Dyna-Kampfwochenende steht im aktuellen Monat in Pokémon GO an. Es gibt noch eine ganze Reihe an weiteren Inhalten wie Events, Raids und Rampenlicht-Stunden. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Januar 2026 in Pokémon GO.