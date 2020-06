Pokémon GO: Morgen startet die große Käferkrabbelei – Alle Infos

In Pokémon GO startet morgen, am 25. Juni, das große Käfer-Event mit dem Namen „Käferkrabbelei“. Wir zeigen euch, worauf ihr euch freuen könnt.

Wann startet das Event? Das Event startet morgen früh, am 26. Juli, um 8:00 Uhr Ortszeit. Bis zum 1. Juli um 22:00 Uhr Ortszeit könnt ihr die Boni dann ausnutzen.

Im Eventzeitraum dreht sich alles um Käfer-Pokémon und das Item Rauch steht im Mittelpunkt.

Alle Infos zur großen Käferkrabbelei

Das sind die Boni: Die Liste der Boni ist lang und dreht sich viel um die Monster von Typ Käfer:

In der Wildnis, in Quests, in Raids und in 5-km-Eiern erscheinen mehr Käfer-Pokémon, wie etwa Sichlor, Toxiped und Lithomith

Shiny Lithomith erscheint erstmalig in Pokémon GO

Doppelte EP fürs Fangen von Pokémon

Das Item Rauch lockt mehr Käfer-Pokémon an. Die Pokémon unterscheiden sich an den Tagen auch untereinander: Von Freitag, den 26. Juni um 8 Uhr bis Samstag, den 27. Juni um 23:59 Uhr (Ortszeit) erscheint vor allem Nincada im Rauch Von Sonntag, den 28. Juni um 12 Uhr bis Montag, den 29. Juni um 23:59 Uhr (Ortszeit) taucht Waumpel vermehrt im Rauch auf Von Dienstag, den 30. Juni um 12 Uhr bis Mittwoch, den 1. Juli um 22:00 Uhr (Ortszeit) gibt es mehr Sichlor im Rauch



Shiny Lithomith ist nur etwas dunkler – Seine Entwicklung ist dafür als Shiny grün.

Was kann man über die Spawns sagen? Diese könnten in diesem Event ein echtes Paradies für Shiny-Jäger werden! Es gibt so einige Käfer-Pokémon, die man auch in der schillernden Version antreffen kann. In unserer Shiny-Liste findet ihr eine genaue Übersicht über alle erhältlichen Shinys.

Dazu gehören unter anderem Raupy, Hornliu, Sichlor, Pinsir oder Nincada. Ihr könntet also ordentlich abräumen.

Das findet nicht statt: Normalerweise sollte am Sonntag auch ein Raid-Tag mit Pinsir stattfinden. Dieser wurde allerdings spontan abgesagt. Einen genauen Grund nannte Niantic hierfür nicht.

Lohnt sich das Event? Die Käferkrabbelei dürfte vor allem durch den Rauch-Bonus interessant sein. Aufgrund der Corona-Anpassungen ist der Rauch ohnehin schon besser und nun lockt er sogar gezielt Event-Pokémon an.

Wenn ihr noch weitere Gründe sucht, weshalb ihr im Eventzeitraum spielen solltet, dann haben wir euch 3 Gründe zusammengesucht, die euch bei der Entscheidung helfen können. Dort erfahrt ihr dann auch noch mehr über die Spawns und die Boni vom Event.