Pokémon GO sagt Raid-Tag mit Pinsir ab – Gibt es Ersatz?

Der kommende Raid-Tag mit Pinsir in Pokémon GO wird abgesagt! Niantic bestätigt, dass das Event nicht an diesem Sonntag stattfindet.

Was ist das für ein Raid-Tag? Im Rahmen der Käferkrabbelei, einem Käfer-Event, das diese Woche startet, sollte auch ein Raid-Tag mit Pinsir stattfinden.

Das Event sollte 3 Stunden lang Pinsir in die Raids bringen und euch gute Chancen auf ein Shiny bescheren. Nun wurde das Event überraschend abgesagt.

Alle Infos zur Absage vom Raid-Tag

Warum gibt es die Absage? Darüber macht Niantic keine genauen Angaben. Es könnte möglicherweise mit der Corona-Krise zusammenhängen. Immerhin gibt es in vielen Ländern noch Kontaktbeschränkungen und ein solches Event, wo man zusammenspielen muss, würde nicht mit den Einschränkungen zusammenpassen.

Andere Trainer vermuten, dass man vor dem Raid-Tag noch die Einladungen für Fern-Raids veröffentlichen wollte, doch das noch nicht geschafft hat. Darum musste das Event dann schlussendlich abgesagt werden.

Das sind allerdings alles nur Vermutungen. Den genauen Grund weiß nur Niantic und hat diesen nicht mitgeteilt.

Der Raid-Tag mit Shiny Pinsir wird nicht stattfinden.

Gibt es Ersatz? Niantic spricht davon, dass das Event abgesagt wurde. Es wurde also nicht verschoben oder verändert. Man kann also damit rechnen, dass der Raid-Tag mit Pinsir nicht zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird.

Der Raid-Tag hätte auch ideal zum kommenden Käfer-Event gepasst. Wenn das Event vorbei ist, wäre ein solcher Raid-Tag nicht mehr so passend.

Was bedeutet das für das Käfer-Event? Die Käferkrabbelei wird weiterhin wie geplant am Freitag starten. Diese Boni sind also nicht von der Absage betroffen.

Beim Käfer-Event gibt es unter anderem doppelte EP für das Fangen von Pokémon. Auch seltene Käfer-Pokémon, wie etwa Nincada, werdet ihr antreffen können.

Wir haben euch bereits 3 Dinge zusammengetragen, die euch zeigen, warum sich die Käferkrabbelei so für euch lohnen wird. Dort erfahrt ihr auch, was euch beim Event erwartet und welche Boni am besten sind.