Pokémon GO startet heute eine Sonder-Raidstunde – Alle Infos zum Event

In Pokémon GO erwartet euch heute, am 24. August 2023, eine zusätzliche Raid-Stunde. Wir zeigen euch die Infos, die ihr für das Event benötigt.

Was ist das für ein Event? Für gewöhnlich laufen die Raid-Stunden in Pokémon GO immer am Mittwochabend. Doch am heutigen Donnerstag findet ein zusätzlicher Termin statt.

Wenn ihr Lust auf noch mehr Proto-Raids habt, dann solltet ihr euch heute Abend eine Stunde Zeit freinehmen.

Zusatz-Raidstunde am 24. August – Mit welchem Boss?

Wann läuft die Raidstunde heute? Zur gewohnten Zeit um 18:00 Uhr startet das Event. Es ist, wie üblich, eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr wieder.

Welcher Boss ist dabei? Bei den Event-Raids, die heute starten, werdet ihr auf Proto-Groudon treffen. Das Pokémon gehört zu den Typen Boden und Feuer und ist aus den Gründen schwach gegen Wasser und Boden.

Pokémon wie Mega-Sumpex und Proto-Kyogre gehören zu den stärksten Angreifern, die ihr bei diesen Raids einsetzen könnt. Wir haben für euch einen Konter-Guide geschrieben, in dem ihr die 20 besten Pokémon sehen könnt, die ihr bei diesem Boss einsetzen solltet.

Mit etwas Glück könnt ihr nach dem Raid sogar ein Shiny finden und habt dann Shiny Proto-Groudon. Ein echter Hingucker in eurer Sammlung.

In den nächsten Tagen erhaltet ihr nochmal die Chance, Proto-Kyogre und Proto-Groudon zu fangen. Während des GO Fests könnt ihr den Bossen erneut begegnen und bekommt eure Chancen, sie zu fangen.

Auf das GO Fest 2023 freuen sich schon viele Spieler aus der Community. Man kann es mit einem Ticket oder auch ganz ohne spielen. In unserer Übersicht zeigen wir euch alles, was ihr zum GO Fest 2023 wissen müsst. Mit Boni, Uhrzeiten, Habitaten, Tickets, Shinys und mehr.

Seid ihr heute bei der Raid-Stunde mit dabei oder genügen euch die Kämpfe am Wochenende?