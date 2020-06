In Pokémon GO steht heute die letzte Raid-Stunde mit dem legendären Pokémon Reshiram an. Wir verraten euch alle wichtigen Infos und warum es sich nochmal lohnt.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event findet jeden Mittwoch in Pokémon GO statt und bringt für eine Stunde vermehrt legendäre Raids.

Aktuell dreht sich dabei alles um Reshiram, wobei es die letzte Raid-Stunde mit dem legendären Pokémon ist. Es wird dann nämlich durch Zekrom ersetzt.

Raid-Stunde heute mit Reshiram – Startzeit und Konter

Wann geht es los? Die Raid-Stunde startet heute um 18:00 Uhr Ortszeit und läuft genau eine Stunde. In dem Zeitraum findet ihr dann auf fast allen Arenen legendäre Raids.

Welche Konter sollte man nutzen? Reshiram ist von Typ Feuer und Drache und daher anfällig gegen die Typen Drache, Gestein und Boden.

Als beste Pokémon empfehlen sich Rayquaza, Rameidon und Rihornior. Bei passendem Wetter sind allerdings auch andere Pokémon nützlich:

Sonniges Wetter: Vor allem Boden-Pokémon einsetzen

Windiges Wetter: Drachen-Pokémon sind besonders stark

Teilweise bewölkt: Pokémon von Typ Gestein sind hier die richtige Wahl

Die Übersicht mit weiteren nützlichen Pokémon findet ihr in unserem Konter-Guide zu Reshiram.

Wie viele Trainer braucht man? Reshiram kann man bereits zu zweit besiegen. Zu dritt geht es sogar schon auf Level 25. Für die Raid-Stunde empfehlen wir euch allerdings eine Gruppengröße von 5 bis 6 Spielern. So gehen die Raids schneller und man kann mehr Reshiram innerhalb der Stunde besiegen.

Darum lohnt sich Reshiram: Ihr solltet die letzte Raid-Stunde von Reshiram ausnutzen. Es ist das beste Feuer-Pokémon im Spiel und lohnt sich für euch.

Bislang weiß man noch nicht, wann Reshiram zurückkommt, weshalb man lieber jetzt schon ein gutes Team vom legendären Pokémon haben sollte. Eine genaue Analyse zur Brauchbarkeit von Reshiram haben wir in einem anderen Artikel erläutert. Dort seht ihr auch alle wichtigen Daten von dem legendären Pokémon, um bestens für den Raid gerüstet zu sein.