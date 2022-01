Pokémon GO: Heute letzte Raid-Stunde mit Kyurem – Nutzt diese Konter

In Pokémon GO startet heute, am 5. Januar, die vorerst letzte Raid-Stunde mit Kyurem. Wir zeigen euch, welche Konter ihr einsetzen solltet und mit welchem Pokémon es nächste Woche weitergeht.

Was ist das für ein Event? Jeden Mittwochabend startet in Pokémon GO eine sogenannte Raid-Stunde. Für die Dauer von 60 Minuten erscheinen auf einem Großteil der Arenen im Spiel dann bestimmte legendäre Pokémon, die bei dem Event im Fokus stehen.

Am heutigen Mittwoch steht Kyurem im Fokus des Events und wird auf sehr vielen Arenen erscheinen. Wir zeigen euch hier die wichtigsten Konter zum Boss sowie seine Shiny-Form.

Raidstunde mit Kyurem – Zeit, Konter und Shiny

Wann startet die Raid-Stunde? Wie immer fällt der Startschuss um 18:00 Uhr Ortszeit. Vorher könnt ihr schon auf den Arenen beobachten, dass dort die dunklen Eier angezeigt werden. Dann wisst ihr, dass es an den Locations zu einem legendären Raid kommen wird. Gegen 19:00 Uhr sollte das Event dann wieder enden.

Welche Konter sind gut?

Pokémon Attacken (Crypto-) Metagross Patronenhieb und Sternenhieb (Crypto-) Machomei Konter und Wuchtschlag Terrakium Katapult und Sanctoklinge Lucario Konter und Aurasphäre (Crypto-) Hariyama Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Dragoran Drachenrute und Drachenklaue (Crypto-) Despotar Katapult und Steinkante (Crypto-) Brutalanda Drachenrute und Wutanfall Meistagrif Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Guardevoir Charme und Zauberschein

Welche Mega-Entwicklungen sind gut? Wollt ihr euer Team mit einer Mega-Entwicklung stärken, dann bieten sich folgende Pokémon dafür an:

Mega-Garados mit Drachenrute und Wutanfall

Mega-Glurak Y mit Feuerodem und Drachenklaue

Mega-Schlapohr mit Fußkick und Fokusstoß

Falls ihr nicht genug dieser aufgelisteten Pokémon besitzt, um ein Konter-Team zusammenzustellen, zeigen wir euch hier auf MeinMMO noch weitere Konter gegen Kyurem:

Pokémon GO: Kyurem Konter-Guide – Die besten Angreifer 2021 im Raid

Kann man Shiny Kyurem fangen? Ja, wenn ihr Glück habt, trefft ihr nach dem Raidkampf gegen Kyurem auf seine schillernde Form und könnt es fangen. Die folgende Grafik zeigt euch den Vergleich zwischen der normalen und der Shiny-Form:

Auf der linken Seite seht ihr die helle, normale Form, auf der rechten Seite die dunklere Shiny-Form

Wie geht’s mit den Raid-Stunden weiter? Noch bis Freitag, dem 7. Januar, steht Kyurem als Kämpfer in den Raids der Stufe 5. Danach wird es von Heatran abgelöst. Heatran gehört zu den Typen Feuer und Stahl und stammt aus der vierten Spielgeneration. Es stand schon viele Male als Raidboss in den Arenen. Im Januar habt ihr nur eine einzige Raid-Stunde mit Heatran, bis es dann von anderen Pokémon abgelöst wird.

In unserer Übersicht über alle Events im Januar 2022 bei Pokémon GO zeigen wir euch alle Raid-Stunden, Rampenlicht-Stunden, geplante Events und Raidboss-Wechsel.