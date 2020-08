Pokémon GO: Verpasst auf keinen Fall die gratis Event-Box zum GO Fest

In Pokémon GO läuft aktuell das Wiederholungs-Event zum GO Fest. Im Event stecken sogar ein paar Gratis-Items, die ihr euch sichern solltet. Das geht aber nur, wenn ihr beim ersten Event dabei wart.

So bekommt ihr die gratis Items: Wenn ihr Pokémon GO seit 11 Uhr neu gestartet habt, solltet ihr im Shop eine neue Event-Box finden. Die kostet keine Münzen und steht direkt neben eurer täglichen Gratis-Box. Die Box sollte über den gesamten Event-Zeitraum verfügbar sein – also noch bis 14 Uhr. Wenn ihr sie nicht seht, startet das Spiel nochmal neu.

Das gesamte Event ist allerdings nur für Spieler verfügbar, die auch am ursprünglichen GO Fest teilgenommen und somit ein Ticket für das Event gekauft hatten. Schließlich soll das Ersatz-Event als Ausgleich für die technischen Probleme beim ursprünglichen Fest fungieren.

Zwei Fern-Raid-Pässe könnt ihr euch schnappen

In der Box stecken vier nützliche Items:

2 Rauch

2 Fern-Raid-Pässe

Im Shop entspricht das etwa dem Wert von 280 Münzen. Gerade Spieler, die keine Fans vom neuen Münzsystem sind oder nicht noch mehr Echtgeld ins Spiel werfen wollen, dürften sich über die Items freuen.

So könnt ihr Rauch und Fern-Raid-Pässe heute ausnutzen

Das nützen die Items: Der Gratis-Rauch eignet sich perfekt, um das Ersatz-Event voll auszunutzen. Ihr könnt ihn nicht nur einsetzen, um generell mehr Pokémon anzulocken. Während des Events lockt er nämlich auch spezielle Pokémon an, die zu den jeweiligen Habitaten passen – beispielsweise Icognito.

Sogar Shiny Genesect könnt ihr kriegen

Der Fern-Raid-Pass eignet sich wiederum ideal, um den ein oder anderen Raid-Boss zu fällen. Aktuell bietet sich vor allem der neue Tier-5-Boss Genesect an. Und mithilfe von Fern-Raid-Pässen könnt ihr euren Freunden auch bei Raids zur Hilfe eilen, die ihr selbst gar nicht in der Nähe habt.

Wenn ihr euch also gut absprecht, solltet ihr relativ schnell ein Genesect euer Eigen nennen können – vor allem, wenn ihr die richtigen Konter nutzt.