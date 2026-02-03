So erhaltet ihr das neue Monster Flaminkno in Pokémon GO – Alle Infos zum Flaminkno-Karneval

In Pokémon GO startet das nächste Event. Mit dabei sind ein Monster, welches ihr hier erstmalig im Spiel erhalten könnt, sowie gleich 3 Monster, die ihr leichter als Shiny erhalten könnt.

Was ist das für ein Event? Das „Flaminkno-Festival“ startet am Dienstag, dem 3. Februar 2026, um 10:00 Uhr. Es läuft bis Sonntag, den 8. Februar 2026, um 20:00 Uhr.

Wie erhalte ich Flaminkno? Flaminkno ist ein Monster, das sowohl von der Optik als auch vom Namen her einem Flamingo ähnelt. Es stammt aus der 9. Generation und besitzt die Typen Flug sowie Kampf.

Ihr könnt das Monster im Event in der Wildnis finden, auch wenn es etwas seltener ist. Zudem soll es im Event auch durch Feldforschungen, Sammler-Herausforderungen sowie die befristete Forschung Begegnungen mit Event-Pokémon geben. Es ist davon auszugehen, dass ihr Flaminkno also auch hier erhalten könnt – es ist jedoch bisher noch nicht gesichert.

Alle Inhalte vom Flaminkno-Festival

Welche Monster gibt es im Event? Neben dem neuen Monster gibt es noch einige weitere, denen ihr in der Wildnis begegnen könnt.

  • Loturzel**
  • Haspiror*
  • Peppeck**
  • Parfi** (seltener)
  • Flaminkno (seltener)

Während ihr die reguläre Chance darauf habt, Haspiror als Shiny zu erhalten (*), ist die Chance auf die schillernde Variante von Loturzel, Peppeck und Parfi (**) im Event sogar zusätzlich erhöht.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Flaminkno-Festivals sind die folgenden Boni im Spiel aktiv:

  • doppelte Wirkungsdauer für Rauch
  • doppelte Wirkungsdauer für den täglichen Abenteuerrauch
  • erhöhte Chance darauf, Loturzel, Parf und Peppeck als Shiny zu erhalten
  • 500 zusätzlicher Sternenstaub, wenn ihr Flaminkno fangt

Weitere Inhalte des Events: Ebenfalls sind Feldforschungen und Sammler-Herausforderungen Teil des Events. Während ihr sowohl bei den Feldforschungen als auch bei den Sammler-Herausforderungen Begegnungen mit Event-Monstern als Belohnung erhalten könnt, gibt es in der Sammler-Herausforderung zusätzlich noch Erfahrungspunkte sowie Sternenstaub.

Auch eine kostenlose, befristete Forschung wird während des Events verfügbar sein. Hier könnt ihr ebenso Begegnungen mit Event-Pokémon erhalten, sowie 2 Rauch und Sternenstaub.

Für 4,99 $ (also ungefähr 5 €) gibt es zudem eine kostenpflichtige, befristete Forschung. Dort erhaltet ihr unter anderem 1 Sternenstück, eine Avatarpose sowie weitere Begegnungen mit Event-Monstern. Erwerbt ihr das Ticket im Webstore von Pokémon GO, dann gibt es zusätzlich noch einen Premium-Kampf-Pass.

Nicht nur das Flaminkno-Festival wartet im Februar 2026 im Spiel auf euch. Es gibt noch eine Vielzahl an weiteren Events und Inhalten. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, welche das sind und wann sie stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2026 in Pokémon GO.

