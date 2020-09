Pokémon GO: Mega-Tauboss in Raids – Die besten Konter

Mega-Tauboss hat nun Einzug in die Raids von Pokémon GO genommen. Wir zeigen euch, wie ihr den neuen Mega-Raid besiegen könnt und was die stärksten Konter sind.

Das ist Mega-Tauboss: Anfang September veranstaltete Niantic ein Mega-Event, was euch als Belohnung die Raids von Mega-Tauboss freigeschaltet hatte. Seit dem 18. September ist Mega-Tauboss in den Raids verfügbar.

Wer den Raid erfolgreich abschließt, erhält Mega-Energien für Tauboss und die Chance ein normales Tauboss zu fangen, was dabei auch Shiny sein kann.

Mega-Tauboss ist übrigens richtig stark und wird direkt zum besten Flug-Angreifer in Pokémon GO.

Die besten Konter gegen Mega-Tauboss

Das ist effektiv: Mega-Tauboss ist von den Typen Normal und Flug. Es ist schwach gegen die Typen Elektro, Eis und Gestein. Ihr solltet also vor allem auf diese Typen setzen.

Nutzt diese Pokémon: Wir zeigen euch hier eine Liste der besten Konter. Mit ihnen seid ihr gut aufgestellt:

Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß

Rameidon mit Katapult und Steinhagel

Raikou mit Donnerschock und Stromstoß

Rihornior mit Katapult und Felswerfer

Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß

Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß

Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz

Terrakium mit Katapult und Steinhagel

Mamutel mit Pulverschnee und Lawine

Alola-Geowaz mit Steinwurf und Stromstoß

Zekrom ist das beste Pokémon gegen Mega-Tauboss.

Wie viele Trainer braucht man für Mega-Tauboss? Den neuen Mega-Raid kann man bereits zu zweit meistern. Hierfür benötigt ihr aber Top-Konter auf dem Maximallevel.

Wer noch nicht solche Top-Konter besitzt, sollte sich mit 4-5 Spielern an dem Raid versuchen. Dann solltet ihr keinerlei Probleme haben. Das bietet sich auch für erfahrenere Spieler an, denn die Mega-Energie wird auch nach Schnelligkeit vergeben. Je schneller ihr ein Mega-Pokémon besiegt, desto mehr Mega-Energie gibt es am Ende.

Lohnen sich die Raids? Mega-Raids sind umstritten, da viele Trainer dahinter die größte Paywall seit Release sehen. Klar, Mega-Tauboss ist verdammt stark und lohnt sich dafür durchaus. Dennoch hält die Entwicklung nur 4 Stunden an und muss dann wiederholt werden.

Von der Brauchbarkeit her ist Mega-Tauboss also nützlich, doch jeder sollte selbst entscheiden, ob er dafür zahlreiche Raid-Pässe investiert.

Ihr könnt stattdessen auch andere Raid-Bosse herausfordern, die zusammen mit Mega-Tauboss in Pokémon GO erhältlich sind. Vielleicht findet sich da ja ein anderes interessantes Pokémon für euch.