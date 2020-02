Pokémon GO ändert plötzlich Namen von Trainern – Was ist da los? 

In Pokémon GO gibt es Stress um die Nutzernamen von Trainern. So berichten einige Spieler, dass ihr Name plötzlich geändert wurde, obwohl sie nichts getan haben.

Viele Trainer verbinden etwas mit ihrem Nutzernamen und es wäre blöd, wenn der Name ohne Vorwarnung plötzlich geändert wird. Doch genau so erging es einigen Spielern, die nun auf reddit auf das Problem aufmerksam machen.

Augenscheinlich ohne Grund ändert Niantic dabei ihre Nutzernamen oder fügt irgendwelche Zahlen zum Namen hinzu. Die Trainer sind ratlos.

Von Niantic gewollt oder übler Bug?

Das berichten Trainer: Der reddit-Nutzer MrNPlay schreibt, dass sein Name plötzlich geändert wurde. Den Namen habe er seit dem Spielbeginn und es handelt sich dabei um seinen richtigen Namen, sodass kein Verstoß vorliegen kann.

Außerdem habe er nie geschummelt oder seinen Account jemand anders gegeben. Dennoch sei sein Name in Pokémon GO plötzlich weg und er versteht nicht, wieso das passiert ist.

Ohne Grund werden die Spielernamen verändert

Der Trainer fauxfires meldet sich in einem anderen Thread zu Wort und berichtet Ähnliches. Sein Name hat aber lediglich eine „3“ hintendran bekommen und das obwohl er selbst diese Änderung nie beantragt hat.

Über ähnliche Fälle berichten in den Kommentaren darunter auch dutzende weitere Spieler. Sie haben einfach eine „3“ am Ende ihres Namens stehen.

Gibt es schon Antworten von Niantic? Die Entwickler schweigen bisher zu diesen Vorfällen. Weder auf Twitter, noch auf reddit meldet sich der Support zu Wort.

Gab es bereits ähnliche Fälle? Das plötzliche Ändern der Nutzernamen ist ein ganz neues Problem. Niantic hat aber schon in der Vergangenheit mit ähnlichen Fällen gekämpft.

So wurden Accounts komplett gesperrt, obwohl die Trainer nicht gegen die Richtlinien verstoßen haben. Andere Trainer haben Warnungen von Niantic erhalten, dass sie doch gegen die Richtlinien verstoßen und gesperrt werden, wenn sie damit weitermachen.

Nun scheinen die veränderten Nutzernamen ein ganz neuer Fall zu sein. Es bleibt abzuwarten, ob Niantic dafür eine Lösung findet.

In Pokémon GO könnte es bald auch andere Wege geben, um Münzen zu verdienen: