Pokémon GO will jetzt Abhilfe schaffen, wenn bei euch zu wenig Pokémon sind

In Pokémon GO wurde ein neues Event angekündigt. Und ein Absatz der Ankündigung könnte gute Nachrichten für Spieler bedeuten, die zu wenig Spawns sehen.

In Pokémon GO dreht sich bald alles um die Einall-Region: Anfang März steigt die Einall-Tour in Pokémon GO, und als Auftakt dazu wurde nun auch das Weg-nach-Einall-Event angekündigt.

Mehr zum Weg nach Einall in Pokémon GO lest ihr hier.

Und in diesem Event versteckt sich auch eine interessante Ankündigung: Denn offenbar können Trainer damit rechnen, demnächst mehr Pokémon auf ihrem Bildschirm auftauchen zu sehen.

Bald mehr Pokémon in eurer Nähe?

Das ist die Ankündigung: In der Einall-Event-Ankündigung findet sich auch ein Abschnitt, der sich „Update to Pokémon Encounters“ nennt – allerdings nicht in der deutschen Version, sondern in der englischen Variante. Wieso das in der deutschen Version aktuell fehlt, ist noch unklar (via pokemongolive.com).

Aber: In dem Update wird verdeutlicht, dass mehr Pokémon auf dem Weg in Richtung Einall-Tour auftauchen sollen. Das Pokémon-GO-Team schreibt dazu auf seinem Blog:

Mit diesem Update erscheinen Pokémon an noch mehr Orten als bisher. In dicht besiedelten, ländlichen, vorstädtischen oder sich schnell ausbreitenden Gebieten kann dies die Anzahl der Pokémon-Begegnungen und der Gebiete, in denen Pokémon auftauchen, insgesamt erhöhen. Aus dem Pokémon-GO-Blog, übersetzt

Mit dieser Änderung, so der Blog, will man den Zugang zum Gameplay für Spieler vor der Einall-Tour verbessern.

Was bedeutet das? Weitere Details sind bislang noch nicht bekannt, aber es ist zu hoffen, dass dies vor allem Spieler begünstigt, denen es an Spawns in der Nähe fehlt. Gerade Trainer in ländlichen Gegenden ohne viele PokéStops oder Arenen vermissen oftmals auch zahlreich spawnende Pokémon. Abzuwarten bleibt, wie deutlich sich die Änderung gerade an solchen Orten bemerkbar macht.

Was haltet ihr von der Änderung? Erzählt es uns in den Kommentaren. Darüber hinaus könnt ihr hier nachschauen, was noch ansteht, während der aktuelle Monat auf sein Ende zuläuft: Hier findet ihr alle Events in Pokémon GO im Januar 2025.