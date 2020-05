Pokémon GO: Jetzt 3 neue Promo-Codes einlösen und 180 Geschenke holen

In Pokémon GO gibt es im Mai 2020 gleich drei neue Promo-Codes, die ihr einlösen könnt. Darin sind wichtige Geschenke für euch enthalten, die augenscheinlich dabei helfen sollen, den „Lockdown“ durch das Corona-Virus etwas angenehmer zu gestalten.

Was steckt drin? In den Geschenken erwarten euch 30 HyperBälle, 30 SuperBälle, 30 PokéBälle, 30 Top-Beleber und 60 Sananabeeren. Da ist also für jeden Trainer etwas dabei, das er gebrauchen kann.

Mit den vielen PokéBällen geht man vor allem das Bälle-Problem während der Zeit Zuhause an, über das sich Trainer schon beschwerten.

Promo-Codes im Mai 2020

Das sind die Codes: Löst jetzt schnell diese neuen Codes ein. Es ist noch ungewiss, wie lange diese aktiv und einlösbar bleiben.

DYEZ7HBXCRUZ6EP Der Code bringt euch 30 SuperBälle und 30 Sananabeeren

H7APT5ZTLM45GZV Der Code bringt euch 30 PokéBälle

P2XEAW56TSLUXH3 Der Code bringt euch 30 HyperBälle, 30 Sananabeeren und 30 Top-Beleber



In Pokémon GO sind gerade die Kanto-Forschungen aktiv und ihr findet in der Wildnis neue Shinys wie Bluzuk. Wer von Zuhause auf die Jagd geht und zu wenig Bälle im Inventar hatte, dürfte mit diesen Codes seinen Vorrat gut aufstocken.

Wie löst man die Geschenke ein? Nutzer mit Android-Smartphones navigieren zunächst in den Ingame-Shop von Pokémon GO. Scrollt dort ganz nach unten. Da findet ihr das Textfeld unter dem Schriftzug „Promos“.

Tragt dort jeden Code einzeln ein und bestätigt ihn, um die Belohnungen abzuholen.

Hinweis: Möglicherweise wird euch angezeigt, dass der Code bereits eingelöst wurde. Die Items habt ihr dann eventuell schon abgeholt oder müsst es einfach nochmal ausprobieren. Schaut dazu auch in eurem Ingame-Tagebuch. Da werden alle Code-Einlösungen aufgelistet.

iOS-Nutzer mit iPhones haben das Promo-Feld im Shop nicht. Ihr navigiert einfach zur Belohnungs-Webseite von Niantic und meldet euch dort an. Anschließend erscheint dort das Feld zur Code-Eingabe. Die Gutschrift seht ihr dann im Spiel.

Mit den vielen Bällen zum Fangen von Pokémon seid ihr bestens für die Rampenlicht-Stunden im Mai 2020 ausgestattet. Niantic gab die Termine und Belohnungen bereits bekannt, damit ihr euch diese Tage freihalten könnt.

Freut ihr euch über die Geschenke von Niantic oder hättet ihr lieber etwas anderes bekommen?