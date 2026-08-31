Der Held von Pokémon taucht in 23 Filmen auf, jetzt kommt der erste Anime ohne ihn ins Kino 

Bislang mussten Pokémon-Fans in Deutschland fünf Jahre warten, in denen kein neuer Film zum Anime ins Kino kam. Doch das Warten hat bald ein Ende, wie jetzt bei der Abschlusszeremonie der Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 verraten wurde.

Was wird das für ein neuer Film? Der neue Spielfilm trägt den Titel „Pokémon: Wild Card“ und ist im Stil des Animes gehalten. Doch dieses Mal geht es nicht um Pokémon-Kämpfe, sondern um das Sammelkartenspiel. Wir sehen einen Kartenspieler, der von einer Jacke vermummt wird, und seinen Partner Mimigma.

Der Anime entsteht in Zusammenarbeit mit dem Animationsstudio CloverWorks. In einem fast 40-sekündigen Teaser erhalten Zuschauer bereits einen ersten Eindruck vom kommenden Film. Allzu viel ist noch nicht zu sehen, doch hier wird bereits der Zeichenstil deutlich.

Der Film soll im Jahr 2027 in die Kinos kommen und er ist gleich aus mehreren Gründen ein Unikat.

Video starten Pokémon Wild Card wird der erste Anime-Film zum Sammelkartenspiel Autoplay

Endlich rücken Sammelkarten-Spieler in den Vordergrund

Wieso ist der Film was Besonderes? Zum ersten Mal geht es nicht um die Taschenmonster selbst, sondern um das gleichnamige Sammelkartenspiel. Es existiert bereits seit 30 Jahren, tauchte jedoch niemals in einem Film auf.

Zudem wird das der erste Film im Kino, in dem der Held Ash Ketchum fehlt. Es gibt zwar mit „Pokémon Horizonte“ bereits eine Serie, in der Ash bislang noch nicht aufgetaucht ist, doch im Kino sah das bei den bisherigen 23 Anime-Filmen anders aus. Nur die Live-Action-Verfilmung zu Detektiv Pikachu war ebenfalls ohne Ash.

Weiterhin durchbricht der Kinofilm die längste Wartezeit, die Pokémon-Fans bislang hinnehmen mussten. Nimmt man den Release Ende 2020 in Japan als Startpunkt, wird bis zum Jahr 2027 eine Lücke von sieben Jahren bestehen. Das liegt unter anderem an dem Ende der Ära von Ash Ketchum und der folgenden Neuausrichtung.

Seid ihr interessiert an einem Pokémon-Film, der rund um das Sammelkartenspiel geht? Werdet ihr den Film im Kino sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wir hoffen zumindest, dass der Protagonist im neuen Film kein Problem mit Scalpern haben wird. Dabei handelt es sich um Käufer von Pokémon-Karten, die diese nur kaufen, damit sie sie an Sammelkartenspieler teurer weiterverkaufen. Hier gab es bereits erste Lösungsansätze: Verkäufer von Pokémon-Karten haben großes Problem mit Scalpern, gehen jetzt mit einer neuen Lösung gegen sie vor