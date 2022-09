PlayStation erntet Kritik für Treueprogramm – Support soll Spieler auf der höchsten Stufe bevorzugen

Was sagt ihr zu der Kundenservice-Priorisierung von Spielern, die Stufe 4 bei PlayStation Stars erreicht haben? Fändet ihr es gut, wenn Leute, die viel spielen und viele Spiele kaufen, vom Support bevorzugt werden oder denkt ihr, alle müssten gleich behandelt werden? Schreibt es uns hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Warum gibt es Kritik? PlayStation Stars ist derzeit schon in Japan verfügbar und dort äußerten sich die ersten Spieler negativ über das System. Wie das Online-Magazin VideoGamesChronicle.com berichtet, sollen „PlayStation Stars“-Mitglieder, die Stufe 4 erreicht haben, beim Sony Kundenservice mit einer erhöhten Priorität in der Chat-Reihenfolge behandelt werden. Diese Erkenntnis kam bei einigen Spielern in Japan nicht gut an:

Was ist das für ein Programm? PlayStation Stars ist ein Treueprogramm für PS4 und PS5. Dabei haben alle Mitglieder die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, die sie anschließend in einem Katalog ausgeben können.

In Japan ging im September PlayStation Stars, das neue Treueprogramm von Sony, an den Start. Doch schon jetzt gibt es Kritik, weil dadurch einige Spieler vom Kundenservice bevorzugt behandelt werden.

Insert

You are going to send email to