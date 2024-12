„Die PS5 wird es noch sehr lange geben“ – PlayStation erklärt, warum der PC keine Bedrohung für Konsolen ist

Der PlayStation-Chef Hideaki Nishino hat in einem Interview über die Vergangenheit und die Zukunft der Konsole gesprochen. Er erklärt, dass sich der Gaming-PC zwar immer weiter ausbreitet, jedoch keine Gefahr für die PS5 darstelle.

Woher stammen die Informationen? Hideaki Nishino, Co-CEO von PlayStation, hat in einem Interview mit der japanischen Seite Famitsu über den Erfolg und die Zukunft der Konsole gesprochen. Das Gespräch fand anlässlich des 30. Geburtstags der PlayStation statt.

Der Markt verändert sich, doch Konsolen bleiben

Was sagt der Chef über die Lage der PS5? Laut Hideaki Nishino geht es der PS5 auch 2024 noch sehr gut. Im September habe man die Marke von 65 Millionen Einheiten überschritten. Die Leute würden länger spielen als noch auf der PS4 und auch den Store mehr nutzen.

Der Chef gibt aber auch zu, dass der Spiele-Markt insgesamt vielfältiger geworden sei: In einigen Regionen seien Handy-Spiele beliebt, in anderen Spiele für den PC. In Japan, dem Heimatland der PlayStation und einem ihrer drei größten Märkte, nehme die Anzahl der Gaming-PCs ebenfalls schnell zu.

Trotzdem glaubt Hideaki Nishino, dass es die PS5 „für sehr lange Zeit“ geben wird, und auch in Zukunft sollen Konsolen das Kern-Geschäft von PlayStation bleiben. Den PC sieht man daher nicht als Bedrohung an, sondern als sinnvolle Ergänzung.

„Wir sind dabei, darüber nachzudenken, wie man die Anzahl der PlayStation-Nutzer insgesamt erhöhen kann, auch über PSN,“ so der PlayStation-Chef.

Für Hideaki Nishino gibt es vor allem zwei Faktoren, die für den Erfolg einer Konsole entscheidend sind: die verfügbaren Titel und der soziale Aspekt. Viele Leute würden sich eine PlayStation kaufen, weil ihre Freunde eben auch eine hätten.

Was die verfügbaren Spiele angeht, so sei es wichtig, sicherzustellen, dass es genug Inhalte gibt.

Bereits beim letzten Treffen mit den Investoren versicherte Sony allerdings, dass es kein „signifikantes Risiko“ gebe, PlayStation-Spieler an den PC zu verlieren. So einen Trend habe man bislang nicht bestätigen können (via 3D Juegos).

Ein Anzeichen dafür, dass Konsolen nicht allzu bald aus den Haushalten verschwinden werden, ist auch, dass sie nach wie vor ein beliebtes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum darstellen.