Eines der besten Piraten-MMOs ist gerade für Xbox Live-Nutzer kostenlos

An diesem Wochenende könnt ihr Sea of Thieves auf der Xbox One im Rahmen der „Free Play Days“ kostenlos spielen. Das beliebte Piraten-MMO lässt euch in die Rolle eines echten Seemanns schlüpfen und bietet euch verrückte Abenteuer.

Wann und wo ist Sea of Thieves kostenlos spielbar? In der Zeit vom 19. März um 8:00 Uhr bis zum 23. März um 8:00 Uhr steht euch das MMO Sea of Thieves kostenlos zur Verfügung. Ihr benötigt dafür jedoch eine Xbox Live-Mitgliedschaft, die jedoch sowieso benötigt wird, um überhaupt Online spielen zu können.

Nach Ablauf der kostenlosen Zeit müsst ihr das Spiel jedoch kaufen, um es weiterhin nutzen zu können. Alternativ legt ihr euch einen Game Pass zu. In dem sind eine Live-Mitgliedschaft und dauerhaft Sea of Thieves enthalten.

Da derzeit aufgrund des Coronavirus sowieso alle Menschen möglichst zu Hause bleiben sollen, ist es ein guter Zeitpunkt, um Sea of Thieves auf der Konsole auszuprobieren.

Ein Paradies für Piraten-Fans – Sea of Thieves

Gilt das Angebot auf für PC? Sea of Thieves lässt sich zwar am PC spielen, jedoch steht es euch dort nicht kostenlos zur Verfügung. Ihr könnt das MMO jedoch spielen, wenn ihr den Ultima Game Pass von Xbox kauft. Dort ist auch die PC-Version von Sea of Thieves enthalten.

Was ist das für ein Spiel? Sea of Thieves zählt den besten Piraten-MMOs, die derzeit auf dem Markt sind. Im Fokus stehen natürlich die Schiffe, mit denen ihr die Meere erkunden und andere Schiffe ausrauben könnt.

Doch auch außerhalb der Segel-Touren gibt es viel zu erleben. So könnt ihr euch in Bars betrinken, Seemans-Shantys zum Besten geben oder Schätze finden.

Dabei könnt ihr mit bis zu 4 Spieler zusammen eine Crew bilden und Aufträge von NPCs annehmen. Ihr könnt aber auch alleine losziehen und die große Welt von Sea of Thieves erleben.

In Sea of Thieves könnt Ihr nun Haustiere kaufen und sie aus Kanonen feuern

Sea of Thieves feiert Geburtstag und 10 Millionen Spieler

Was passiert derzeit im MMO? Im Januar 2020 gab Xbox auf ihrer Webseite bekannt, dass Sea of Thieves mehr als 10 Millionen Mal verkauft wurde. Das MMO ist also sehr beliebt.

10 Millionen Piraten tummelten sich bereits in Sea of Thieves

Nun wiederum feiert das Spiel seinen zweiten Geburtstag. Es erschien am 20. März 2018 und zelebriert den Tag mit dem kostenlosen Wochenende und einem besonderen Event:

So findet vom 20. März eine Woche lang das „Hungering Deep“-Event statt, bei dem ihr euch neue kosmetische Gegenstände und Ingame-Währung verdienen könnt.

Wie sieht mit aktuellen Updates aus? Am 12. März erschien das „Heart of Fire“-Update mit neuen Missionen, neuen Schätzen und Belohnungen. Dabei handelte es sich bereits um das dritte, kostenlose Inhalts-Update von Sea of Thieves im Jahr 2020.

Auch dieses Update könnt ihr theoretisch spielen, wenn ihr am Wochenende schnell genug seid.

Auch Assassin’s Creed: Odyssey wird kostenlos

Welche Spieler werden sonst bei Xbox kostenlos? Zusammen mit Sea of Thieves gibt es zwei weitere Spiele, die Xbox in ihrem Blogpost für die Free Play Days bewirbt:

Assassin’s Creed: Odyssey

Smite

Während es sich durchaus lohnt, Assassin’s Creed: Odyssey am Wochenende auszuprobieren, raten wir von Smite eher ab. Das MOBA ist nämlich generell kostenlos spielbar.

Wer auf der Suche nach weiteren kostenlosen MMOs ist, dem können wir Der Herr der Ringe Online empfehlen. Aufgrund des Coronavirus stellt das MMORPG alle Bezahl-Inhalte vorübergehend kostenlos zur Verfügung.