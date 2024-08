Das neue MMORPG Peasent lässt euch als Bauern spielen, übertrifft sein Kickstarter-Ziel in nur 24 Stunden

Diablo 4: Entwickler bieten Einblick in die Season of the Infernal Hordes

The First Descendant zeigt die Skills der neuen Nachfahrin Luna im Gameplay-Trailer

Was ist das für ein Spiel? In Peasant spielt ihr keinen Helden, sondern einen Bauern, der sich gegen korrupte Abenteurer auflehnt. Das Spiel bietet dabei keine traditionellen Fertigkeitsbäume; stattdessen bestimmen eure Handlungen, welche von über 12 möglichen Pfaden ihr wählen und kombinieren könnt.

In Peasant schlüpft ihr in die Rolle eines Bauern, der sich gegen korrupte Abenteurer auflehnt. Die Entwickler haben ihr Spiel erfolgreich auf Kickstarter finanziert und ihr Ziel innerhalb von nur 21 Stunden überschritten, damit das Spiel in Zukunft auf Steam erscheinen kann.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to