Eines der besten Rollenspiele auf Steam für Fans von D&D und Baldur’s Gate 3 kostet gerade unter 5 €

Pathfinder: Wrath of the Righteous bietet auf Steam und Konsolen ein Rollenspielerlebnis mit gigantischem Umfang. Insbesondere für Fans von Baldur’s Gate 3 und Dungeons & Dragons ist das Spiel mehr als einen Blick wert. Zurzeit gibt es das Spiel im Angebot.

Was ist das für ein Spiel? Bei Pathfinder: Wrath of the Righteous handelt es sich um ein Rollenspiel der Spieleschmiede Owlcat Games. Mit rund 83 % sehr positiven Stimmen (Stand 28.685 Rezensionen, 16. März 2025) auf Steam und einer Metacritic-Wertung von 83 gehört das im Jahr 2021 erschienene Abenteuer zu den beliebtesten Alternativen zu Baldur’s Gate 3.

Das Spiel basiert auf der namensgleichen Kampagne des Pen & Papers und lässt euch in die Rolle eines Helden schlüpfen, der mit bis zu 5 Gefährten in die Welt hinauszieht, um sich um die Weltenwunde zu kümmern – einer Kluft in den Abyss, die unglaublichen Schrecken über das Land bringt.

Das Spiel baut dabei auf einen gewissen Oldschool-Look und textlastige Präsentation, bietet aber mit seinem Umfang eine ausgeklügelte Tiefe.

Das Regelwerk von Pathfinder baut auf der 3.5 Edition von Dungeons & Dragons auf. Mit seinem Umfang bietet das Spiel mehrere 100 Stunden Spielspaß und hat auch noch etliche DLCs im Gepäck. Das Grundspiel erhaltet ihr derzeit für einen Preis von 3,99 € im Spring Sale auf Steam.

Sei, wer du willst, mit den Legendenpfaden

Was ist das Besondere an Pathfinder: Wrath of the Righteous? Ähnlich wie zum Beispiel in Baldur’s Gate 3 schlagt ihr euch mit einer Gruppe verschiedener Charaktere durch eine umfangreiche Geschichte in taktischen Kämpfen. Dabei habt ihr die Wahl zwischen rundenbasierten Kämpfen oder Echtzeitschlachten.

Zusätzlich könnt ihr für euren Charakter nicht nur aus rund 25 Klassen und 12 Völkern wählen, sondern auch aus 9 einzigartigen Legendenwegen, die euch zusätzliche Freiheit verleihen.

Ob Engel, Dämon, Lich, Fee oder mächtiger Nekromant. Wrath of the Righteous gibt euch die Möglichkeit zu sein, wer oder was ihr wollt, wie kaum ein anderes Rollenspiel. Dabei könnt ihr abgrundtief böse sein oder die Rolle als goldener Erlöser einnehmen – ihr entscheidet hier wortwörtlich über das Schicksal der Welt.

Zusätzlich könnt ihr einen Kreuzzug anführen und über die Kreuzfahrer befehligen, während ihr euch dämonischen Plagen entgegenstellt. Auf euren Reisen könnt ihr aus 10 Gefährten wählen, zu denen ihr auch jeweils Beziehungen aufbauen könnt.

Mit seinem Umfang ist Pathfinder: Wrath of the Righteous sogar größer als Baldur’s Gate 3. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat es sogar seinen ganzen Urlaub gekostet. In seinem Beitrag erzählt er euch, warum sich das absolut gelohnt hat: Steam: Eines der besten Rollenspiele ist endlich komplett und größer als Baldur’s Gate 3, hat mich den ganzen Urlaub gekostet