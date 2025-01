Path of Exile 2: Wille bekommen und erhöhen – So geht es

Willenskraft ist der Schlüssel zu mächtigen Builds in Path of Exile 2. Ohne sie bleiben eure besten Fähigkeiten ungenutzt. Wir zeigen euch, wie ihr euren Willen steigert und das Maximum aus eurem Charakter herausholt.

Was macht man mit Wille? In Path of Exile 2 braucht ihr die Willenskraft, um passive Fähigkeiten zu aktivieren. Im Spiel heißen sie auch Wille-Gems oder Spirit-Gems. Diese passiven Fähigkeiten können euer Build massiv boosten.

Außerdem braucht ihr den Stat für die Hexe, denn er bestimmt auch, wie viele Kreaturen ihr in eurer Untoten-Armee befehligen könnt.

Damit ihr mehrere oder bessere Skills nutzen könnt, braucht ihr jedoch mehr davon, denn pro aktivierter Fähigkeit werden mehr Punkte reserviert. Wir zeigen euch, wie ihr mehr erhaltet.

Mit einem NPC kann man in Path of Exile 2 etwas sparen:

Path of Exile 2: Wille erhöhen

Wie erhöht man den Wert? Um den Wille-Wert in PoE2 zu erhöhen, habt ihr verschiedene Optionen. Am leichtesten ist das Besiegen von Bossgegnern. Insgesamt gibt es dabei drei Gegner, die euch mit mehr Willenskraft belohnen, wenn ihr sie besiegt:

Akt 1: Freythorn – The King in the Mists Buff: +30 Wille Wie? Optionalen Boss erledigen (Rituale müssen vorher abgeschlossen werden, um den Boss zu beschwören)

Akt 3: The Azak Bog – Ignagduk, The Bog Witch Buff: +30 Wille Wie? Optionalen Boss erledigen.

Akt 6: The Azak Bog – Ignagduk, The Bog Witch Buff: +40 Wille Wie? Optionalen Boss erledigen.



Auch Ausrüstungsgegenstände geben euch mehr Willenskraft. Allen voran das Zepter, das euch immer +100 Wille gibt und sogar eine Chance auf noch mehr des Stats bietet.

Andere Items sind die Sonnenamulette, gewisse Rüstungen, Juwelen, die ihr in euren passiven Baum einsetzt, Uniques und gewisse Punkte bei den Aszendenten von Mönch und Hexe.

Nicht vergessen: In Path of Exile 2 müsst ihr die Fähigkeiten, die Wille reservieren, manuell aktivieren. Öffnet zunächst euer Fähigkeitsmenü und wählt den Skill aus. Drückt das entsprechende Symbol, um die Fähigkeit zu aktivieren. Auf der Xbox geht dies mit dem X-Button und auf der PS5 mit der Viereck-Taste. Habt ihr alles richtig gemacht, sollte die Fähigkeit leuchten. Vorausgesetzt ist immer, dass ihr genug Wille zur Verfügung habt.

Selbst ohne spezielle Items verfügt ihr über mindestens 100 Punkte in Willenskraft. Wählt also sorgfältig aus, welche Fähigkeiten ihr aktivieren möchtet. Überlegt euch also gut, welche Buffs ihr verwenden wollt. Richtig viel Willenskraft hat die Hexe, denn sie kann eine ganze Horde Untoter kommandieren: Path of Exile 2: Dieser Witch-Build mit Minions bringt euch durch Akt 1-3 und ins Endgame