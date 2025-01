Path of Exile 2 bietet viele Möglichkeiten, einen Charakter zu bauen, aber eine Gruppe fühlt sich benachteiligt

In Path of Exile 2 können Spieler ihren Charakter auf beliebige Art und Weise bauen, doch eine Sorte, die man aus MMORPGs kennt, schaut in die Röhre.

Wer fühlt sich benachteiligt? In Path of Exile 2 sind der Kreativität beim Aufbau des eigenen Charakters nur wenig Grenzen gesetzt. Spieler können die Fähigkeiten unterschiedlicher Klassen kombinieren und daraus einen Char ganz nach den eigenen Vorstellungen bauen. Je stärker dieser wird, desto mehr erfüllt sich die eigne Fantasie eines starken Charakters.

Doch wer gerne einen Tank wie in MMORPGs oder Souls-likes spielen möchte, stößt in PoE2 schnell an seine Grenzen.

Glaskanonen > Tanks

Wie ist die Situation bei den Tanks? Ein Tank in Path of Exile 2 zu sein ist möglich. Es gibt viel verschiedene Skills und Uniques, die Defensive Werte geben und auch Schilde, die das Blocken ermöglichen. Dadurch können normale Feinde und Elite-Gegner den Charakteren nur noch wenig anhaben.

Problematisch wird es jedoch bei den Bossen im Spiel. Sie sind haben manche Fähigkeiten, die selbst den besten Tank des ARPGs mit einem Schlag vernichten können. Auch sonst sind die Fähigkeiten eines Tanks eher beschränkt im Vergleich mit Charakteren, die nur auf Angriff und gar nicht auf Verteidigung setzten, sogenannte Glaskanonen.

Die Spieler, die einen Tank zocken, fühlen sich benachteiligt. Auf Reddit bringen sie ihre Meinung zum Ausdruck. Einleiten tut 0re0n, der den Beitrag mit dem Titel „Warum ist ‚das Spiel kaputt machen‘ akzeptabel, wenn es offensiv geschieht, aber nicht defensiv?“ verfasst.

Darin beschreibt er, dass Builds existieren, die Bosse sofort ausschalten können, für die die Entwickler eigentlich Kämpfe mit einer Dauer von 1 bis 3 Minuten entworfen haben. Das stört ihn, denn es gibt in Path of Exile 2 keinen Tank, dem alle Bosse einfach nichts anhaben könnten.

Dadurch wird die Fantasie eines stählernen Kriegers für ihn zerstört und er sieht sich im Nachteil, was die Möglichkeiten eines OP-Builds für Tanks angeht.

Wie sieht es die Community? Auch in der Community gibt es viele Tanks, die sich alleine gelassen fühlen. Einer davon ist Ok-Basis-7274, er schreibt auf Reddit: „Das ist ein Traum von mir. Einen Krieger zu bauen, der so tanky und so stachelig ist, dass er langsamer durch die Maps läuft, aber viel sicherer ist. Als übermächtiger Sorc von einer Kugel getroffen zu werden, ist in Ordnung, Glass Cannon ist super lustig. Als Supertank angeschossen zu werden, ist unspielbar.“

Enevorah meldet sich ebenfalls auf Reddit zu Wort: „Ich denke, dass es im Moment einfach nicht genug Optionen gibt. Defensive Optionen sind ziemlich verdammt begrenzt momentan, im Vergleich zu POE1. Rüstung ist praktisch wertlos. Blocken kann gut sein, wenn man viel investiert. Ausweichen ist ziemlich gut, aber du spielst nur russisches Roulette, wenn es deine einzige defensive Schicht ist. Dann gibt es noch Energieschild, das im Moment einfach die offensichtlich beste Wahl ist. Ich würde lieber sehen, wie sie die schwächeren Optionen buffen, als die besten zu nerfen, aber sie tun es nie auf diese Weise, lol.“

Spendinit sieht das auf Reddit ähnlich: „Ich bin eigentlich völlig einverstanden. Mein erstes ARPG war Diablo 3. In diesem Spiel bin ich nie ausgewichen. Ich habe es jahrelang gespielt, bin ein Dutzend Mal zurückgekommen, usw. Als ich zu PoE kam und die Bosskämpfe sah, war das vor Jahren ein böses Erwachen. […]“

Bisweilen sind noch nicht alle Klassen und Skills von Path of Exile 2 veröffentlicht worden und auch weitere Balance-Patches sind bereits angekündigt. Es ist also gut möglich, dass noch Neuerungen kommen, die das Tanken im Spiel besser gestalten. Ob es für OP-Builds, die keinen Schaden mehr erleiden, reicht, bleibt aber weiter ungewiss. Ein gutes Build findet ihr hier: Path of Exile 2: Anfänger-Build lässt euch als Sorcerer das Schlachtfeld einfrieren