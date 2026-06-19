Path of Exile 2: Bonded Modifiers – Was ist das und wie bekommt man sie?

Einen mächtigen Build in Path of Exile 2 zu bauen ist schwierig, vor allem als Neuling. Es gibt viele Dinge zu kennen, und dazu gehören die Bonded Modifiers. Was das ist und warum ihr sie nutzen solltet, erfahrt ihr hier.

Was sind Bonded Modifiers? In Path of Exile 2 kommen Items mit verschiedenen Werten daher. Diese sind in Prefixe und Suffixe eingeteilt. Einige jedoch besitzen sogar intrinsische Perks über den eigentlichen Werten, die euch noch einmal einen Boost an Stärke verleihen können.

Vereinzelt berichten Exilanten nun über einen wohl weiteren Perk, der zu den intrinsischen Perks gehört – die Bonded Modifiers. Diese erkennt ihr daran, dass sie vor ihrer Effekt-Beschreibung mit „Bonded:“ beginnen. Sie geben euch einen weiteren Boost für eure Stats, sind aber nicht für jeden Spieler zugänglich, und das hat einen guten Grund.

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Wie bekomme ich Bonded Modifiers? Die Bonded Modifiers kommen mit den Runen und Götzen daher, die ihr in eure Ausrüstungen sockeln könnt. Viele Spieler können den Effekt aber gar nicht sehen, weil sie keinen Druiden spielen. Nur der Druide mit der Ascendancy des Schamanen kann mit dem Punkt „Weisheit der Maji“ diese Boni sehen und auch von ihnen profitieren.

Durch diese Mechanik könnt ihr mit eurem Druiden noch stärker werden und das, obwohl ihr nur die ein oder andere Rune eingesetzt habt.

Wie schalte ich die Ascendancy frei? Um von der Ascendancy des Schamanen zu profitieren, müsst ihr einfach die Prüfungen der Sekhemas in Akt 2 abschließen. Es reicht schon die erste Prüfung, um die ersten beiden Aszendentenpunkte zu erhalten. Damit könnt ihr schon den notwendigen Knotenpunkt in eurer Ascendancy freischalten.

Das waren alle wichtigen Infos zu den Bonded Modifiers und wie ihr sie aktivieren könnt. Spielt ihr gern den Druiden oder ist euch dieser Bonus nicht stark genug und wechselt lieber auf andere Klassen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Mehr zu Path of Exile 2 findet ihr zudem hier: Path of Exile 2 Klassen: Alle Ascendancys, die ihr aktuell im Early Access spielen könnt