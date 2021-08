Das MMORPG Pantheon Rise of the Fallen gilt für viele Fans als die große PvE-Hoffnung. Nun haben die Entwickler den neusten Stand des Spiels vorgestellt. Mit dabei sind eine neue Klasse und neue Ziele.

Was ist das für ein Spiel? Das MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen möchte eine richtige Oldschool-Erfahrung bieten und dabei vor allem Fans von Everquest und Co überzeugen.

Andere MMOs wie Crowfall bieten eine umfangreiche PvP-Erfahrung. Diese Spiele leben von Kämpfen um besondere Punkte oder großen Massenschlachten, wo Spieler gegeneinander kämpfen.

Für viele Spieler kommt da ein Spiel wie Pantheon gerade Recht, denn das verspricht genau die Spieler anzusprechen, die auf PvP keine große Lust haben oder nicht dran interessiert sind, sich mit anderen zu messen.

Hier stehen Quests mit jeder Menge Story und Dungeons auf dem Programm und außerdem Raids, die ihr nur mit Teamplay lösen könnt. Die klassische „Holy Trinity“ aus Schadensausteiler, Tank und Heiler ist ebenfalls dabei.

Doch wie steht es eigentlich um das PvE-MMORPG, welches mittlerweile seit 7 Jahren entwickelt wird? Inzwischen hat sich einiges getan, denn die Developer haben in ihrem August-Newsletter die neusten Entwicklungen vorgestellt.

Der August brachte Pantheon neue Klasse und viele Verbesserungen

Im neusten Newsletter erklären die Entwickler, was sich in den letzten Wochen getan hat (via pantheon.mmo.com).

So kamen im August kamen einige neue Verbesserungen hinzu:

Die Mönch-Klasse ist vollständig im Spiel integriert.

Das Fernkampf-System funktioniert ebenfalls

Die Gegner-KI ist mittlerweile auch fertiggestellt

Vor allem viele allgemeine Systeme wie die Tools für Gilden oder der Gruppenfinder haben große Fortschritte gemacht. Auch das Banken-System wird stetig weiter entwickelt.

Was kommt als Nächstes? Haustiere (Pets) stehen für das kommende Update auf dem Programm. Das dürfte diejenigen unter euch freuen, die gerne mit Begleitern durch die Spielwelt rennen oder die Haustier-Kämpfe aus WoW mögen.

Ebenfalls auf der To-Do-Liste der Entwickler stehen zerstörbare Weltobjekte, also Orte wo ihr Ressourcen abbauen könnt, und das zufällige Spawnen von Weltobjekten.

Als nächstes großes Projekt steht die Überarbeitung des Systems auf dem Programm, um die Performance zu verbessern.

Nächstes Update soll große grafische Verbesserungen bringen

Die Überarbeitung des Systems im Hintergrund soll neben einer verbesserten Performance vor allem die Grafik deutlich hübscher machen. Denn das MMORPG Pantheon ist bisher keine Schönheit und kann nicht mit anderen Größen mithalten. Doch das soll sich laut Entwicklern bald ändern:

Sobald die Terrain-Streaming-Unterstützung abgeschlossen ist, werden wir sofort mit der HDRP-Konvertierung beginnen. Diese beiden ersten Schritte zusammen werden die Leistung des Spiels und die Qualität der Spielästhetik dramatisch verbessern und es uns ermöglichen, unser Greybox-Gelände in echtes Gelände zu verwandeln. Wir sind natürlich sehr gespannt darauf! (via pantheon.mmo.com)

Was bringt das Upgrade? Mit einer wachsenden Zahl Apha-Tester und zukünftigen Pets möchte man auch eine weiterhin gute Performance des Spiels bieten. Denn sobald die technischen Upgrades abgeschlossen sind, “werden wir problemlos in der Lage sein, die große Anzahl von Alpha-Spielern zu unterstützen, die bereit sind, den Boden von Terminus zu betreten.”

Aktuelles Gameplay könnt ihr euch übrigens auf dem offiziellen YouTube-Channel ansehen. Das aktuelle Video haben wir hier für euch eingebettet:

Pantheon: Rise of the Fallen – CohhCarnage Hosted Gameplay – August 2021

Neben den positiven Neuigkeiten haben die Entwickler aber auch ein paar schlechte Dinge zu sagen. Denn mit der Überarbeitung des Systems verschieben sich auch einige Inhalte.

Zwei sehnsüchtig erwartete Klassen verschieben sich, stattdessen gibt‘s drei andere

Diese Klassen kommen später: Wegen den technischen Umstellungen kommen die beiden Klassen „Ranger“ und „Summoner“ später. Das eine ist eine Fernkampfklasse und das andere vermutlich eine Magierklasse. Wann sie genau kommen werden, ist noch nicht bekannt. Man habe aber in dem Post erklärt, dass man die Entwicklung der Klassen erst nach dem technischen Update fortführen werde.

Was kommt stattdessen? Die Entwicklungen an den Fähigkeiten böten dafür andere Vorteile. Denn stattdessen wolle man jetzt bald Cleric, Paladin und Warrior ins Spiel bringen. Hier sollen demnächst weitere Informationen zu den Klassen folgen. Wann das sein wird, können wir euch noch nicht sagen.

Wie findet ihr die Idee? Würdet ihr Pantheon eine Chance geben? Hattet ihr das Spiel noch gar nicht auf dem Schirm oder wartet ihr bereits darauf?

