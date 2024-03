Ein Spieler hat viel zu viele Fragen zu den Eiern in Palworld – Bekommt Antworten, die er nicht hören wollte

Was sagt ihr zu den Antworten der Community? Sind die Fragen des Spielers welche, die ihr euch selber auch schon gestellt habt? Oder wollt ihr darüber am liebsten gar nicht erst nachdenken? Vor allem angesichts der Antworten der Community?

Neuer Patch in Palworld macht das Züchten so schlecht, dass Spieler ganz darauf verzichten – Entwickler reagieren

Was hat die Community geantwortet? Einige Antworten der Community gehen über den Kontext von Palworld hinaus und eher in eine andere Richtung, die vielleicht nicht ganz jugendfrei ist. So lauten einige der Kommentare wie folgt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to