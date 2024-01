Palworld: So findet ihr Schwefel für euer Schießpulver

Eine wichtige Ressource in Palworld ist Schwefel. Ihr braucht es für die Herstellung von Schießpulver. Wir erklären euch, wie ihr den Rohstoff findet.

Was ist Schwefel: Schwefel ist einer der wichtigsten Rohstoffe in Palworld. Damit stellt ihr in erster Linie Schießpulver her, was ihr wiederum für eure Waffen braucht.

Wie bei den meisten Rohstoffen in Palworld sagt euch das Spiel nicht, wo ihr Schwefel findet. Viele Spieler suchen deshalb stundenlang die Karte ab, und hoffen darauf, zufällig auf die Ressource zu stoßen.

Wenn ihr Probleme habt, den Rohstoff im Spiel zu finden, könnten euch die folgenden Tipps helfen.

In einem eigenen Artikel verraten wir euch außerdem, wie ihr in Palworld schnell levelt.

Schwefel finden – Hier könnt ihr den Rohstoff abbauen

Wo findet ihr Schwefel? Es gibt einige Orte, an denen ihr mehr Schwefel findet als an anderen. Beispielsweise eignet sich das Wüsten-Biom gut für den Abbau von Schwefel. Das Gebiet befindet sich im Norden der Karte. Hier findet ihr neben Kohle, Pal-Öl und einigen anderen Ressourcen auch viel Schwefel.

Später im Spiel kommt ihr ins Vulkan-Biom. Hier findet ihr ein größeres Schwefel-Vorkommen hinter einem Turm in der Nähe des Vulkans. Noch dazu gibt es dort einen Schnellreisepunkt, sodass auch der Transport der Ressource zur eigenen Basis erleichtert wird. Einige Tipps zur ersten Basis findet ihr hier.

https://mapgenie.io/palworld/maps/palpagos-islands

Wie baut man Schwefel ab? Schwefel gibt es in Schwefeladern zu finden. Das heißt, ihr benötigt eine Spitzhacke, um den Rohstoff abzubauen. Ihr erkennt die Orte, an denen ihr Schwefel abbauen könnt, an einem großen, grünen Felsen.

Wie man Schwefel transportiert: Der einfache Transport ist nicht unwesentlich, denn Schwefel ist eine ziemlich schwere Ressource. Entweder ihr reist also mehrmals zwischen eurer Basis und dem Fundort von Schwefel hin und her, oder ihr stellt in der Nähe eine Pal-Box auf, mit der ihr dann auch schnellreisen könnt.

In Kombination mit zwei Stücken Holzkohle und Schwefel stellt ihr anschließend das wertvolle Schießpulver her.

Ihr seid auf der Suche nach weiteren Guides? Dann schaut doch bei MeinMMO vorbei. Wir begleiten das Spiel und sammeln die wichtigsten Guides für euch. Hier findet ihr alles auf einen Blick.