„Spieler wollen das nicht“ – Palworld-Chef lehnt generative KI ab und wird dafür gefeiert

Während eine Menge Spieleentwickler Gründe suchen, um den Einsatz generativer KI zu rechtfertigen, äußert sich ein Palworld-Lead von Pocketpair mit einer simpleren Aussage: Er hört auf die generelle Meinung von Spielern.

Wie hat sich der Lead zu generativer KI geäußert? Im Gespräch mit GamesRadar+ erklärte John Buckler, Leiter von Publishing und Communications bei Pocketpair, in Bezug auf generative KI in Palworld:

Spieler wollen das nicht. Und wenn Spieler das nicht wollen, dann ist die Sache wohl erledigt, oder? Da gibt es nicht viel zu diskutieren.

Video starten Palworld hat endlich einen Release-Termin für 1.0 und zeigt die finale Version im Trailer Autoplay

Generative KI sei bei Spielern nicht nur unbeliebt, das Studio habe es einfach nicht nötig

Was ist ein weiterer Grund für Palworld auf den Einsatz zu verzichten? Selbst wenn man die Kritik gegenüber generativer KI außer Acht lassen würde, habe Pocketpair es schlichtweg nicht nötig, auf diese Technologie zurückzugreifen. Sie haben ja Entwickler, die die Arbeit gerne selbst erledigen. Und diese zugunsten einer KI zu entlassen, erscheint dem Chef „einfach sinnlos“.

Er selbst kann die Meinung vieler Spieler gegenüber generativer KI nicht nur verstehen, sondern äußert auch seinen eigenen Standpunkt dazu:

Selbst ich, der ich in der Branche tätig bin, hatte einfach das natürliche Gefühl von: ‚Ugh, warum? Der Rest deines Spiels sieht doch gut aus. Musstet ihr das wirklich tun…?‘ Ich glaube, diese Einstellung wird noch eine ganze Weile anhalten. Ich denke, die Leute werden sich das ansehen und sagen: ‚Musstest du das wirklich tun? Hättest du das nicht einfach selbst machen können?‘

Was sagt die Community dazu? Im Subreddit zu Palworld, wo die Aussage von Buckley geteilt wurde, wird dieser genau für diese Einstellung gefeiert:

„Das haben sie schon mal gesagt, und ich finde es toll – DAS ist die Freude am Schaffen: es selbst zu machen und stolz darauf zu sein, es zu präsentieren und die Reaktionen der Leute zu beobachten!“, lautet der Kommentar mit den meisten Upvotes von MaraBlaster.

Aber auch Just_Ban_Me_Already fasst es wie folgt zusammen: „Das ist eines dieser Spiele, bei denen die KI es PocketPair ermöglichen würde, in kürzerer Zeit eine Unmenge an ‚Pals‘ zu erstellen.“ Und das zu deutlich geringeren Kosten. Stattdessen haben sie sich dafür entschieden, kreativ zu sein und alles von Hand zu machen. Lasst das mal auf euch wirken. Based Pocketpair ist based.“

Wie findet ihr die Haltung des Chefs? Findet ihr es gut, dass Pocketpair auf den Einsatz von generativer KI verzichtet? Oder findet ihr den Gedanken utopisch? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Neben KI kann Palworld eine weitere potenzielle Bedrohung abschütteln: Nintendos Patentklage gegen „Palworld“ stellt wohl keine ernsthafte Bedrohung mehr für Pocketpair dar