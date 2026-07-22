Wenn ihr auch keinen Bock auf Angeln in Palworld habt, spart ihr euch mit diesem Trick das Minigame

Das Angel-Minispiel in Palworld kann nervig sein. Mit einem Trick könnt ihr euch aber ganz leicht davon befreien.

Was ist das für ein Trick? Das Angel-Minispiel in Palworld ist zwar ein netter Zeitvertreib, hindert euch aber auch aktiv daran, schnell an die Pals zu kommen.

Falls ihr keine Lust auf das Minispiel habt, lässt euch eine Mechanik die Pals einfach stunnen und sie dann ganz einfach mit einer Pal-Sphäre fangen.

Hier könnt ihr den 1.0 Trailer zu Palworld sehen:

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Jolthog regelt

Wie klappt das? Als Erstes braucht ihr ein Jolthog. Das ist die einzige Voraussetzung, die es für den Trick gibt. Der Elektro-Igel hat nämlich die Fähigkeit, von euch geworfen zu werden und dabei Feinde zu stunnen.

Die Entwickler haben es sich hier nicht nehmen lassen und eine Mechanik eingebaut, die Unterwasser-Pals komplett aushebelt, wenn ihr ein Jolthog ins Wasser werft.

Ein Nutzer auf Reddit zeigt eindrucksvoll, wie das aussieht, und erntet dafür viel Applaus.

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Wie reagieren die Spieler? Die Spieler können kaum glauben, was der Nutzer da gefunden hat. Zwar ist das Angel-Minispiel nicht schlimm, zeiteffizient ist es aber nicht. Mit der Methode lassen sich richtig viele Pals auf einmal fangen, was viel Lob und Erstaunen auf Reddit erntet:

Hypersonicgx: „Oh ja, ich liebe Jolthog. Das probiere ich nächstes Mal aus.“

The_InfrequentLurker: „Ich liebe dieses Spiel so sehr.“

New-Decision5632: „Ich denke, damit verpasst man irgendwie die Shinies mit Diamant-Passiven?“

Hier spricht der Nutzer einen echten Schwachpunkt der Methode an. Das Minispiel entscheidet in gewisser Weise, ob man ein Shiny-Pal mit besonderen Passiv-Stats erhält. Durch den Trick überspringt man das, was laut dem Finder der Methode zu schlechten Pals führen kann.

Mögt ihr das Angel-Minispiel in Palworld? Oder findet ihr das eher langweilig? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare! Mehr zu Palworld und einen weiteren guten Tipp, findet ihr hier im Artikel: Palworld: Mit einem einfachen Tipp spart ihr euch haufenweise wertvolle Bücher