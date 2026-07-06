Palworld verrät um wie viel Uhr ihr die 1.0 Vollversion spielen könnt und ihr müsst euch einen Wecker stellen

Die Entwickler von Palworld haben verraten, um wie viel Uhr sie die Vollversion veröffentlichen wollen, und das wird sehr früh.

Wann denn? Die Entwickler wollen zwar keine verbindliche Angabe machen, gleichzeitig erklären sie jedoch auf X.com, wann es losgehen soll. Palworld soll am 10. Juli um 5:30 Uhr deutscher Zeit an den Start gehen.

Weil die Entwickler sich allerdings nicht festlegen wollen, solltet ihr nicht allzu verwundert sein, falls ihr um 5:31 Uhr, dann doch noch nicht spielen könnt. Bis das Update auf allen Plattformen gelandet ist, dauert es eventuell dann noch etwas.

Update: Wir haben diesen Artikel im laufendenen Verfahren erstellt, weshalb ihr zuvor eine unfertige Version sehen konntet. Der Artikel ist nun aktuell (Stand: 6. Juli 14:37 Uhr).

Hier könnt ihr den neuen Trailer zu Palworld sehen:

Video starten Palworld hat endlich einen Release-Termin für 1.0 und zeigt die finale Version im Trailer Autoplay

Viele neue Features

Was steckt in Version 1.0? Wer Palworld seit dem Early-Access-Release im Jahr 2024 nicht mehr gespielt hat, der hat bereits jetzt viele große Updates zu Pals, Maschinen und Items verpasst.

Neu kommt mit Version 1.0 aber auch eine Erweiterung der Karte, darunter Zugang der zum Weltenbaum. Der Weltenbaum ist der Baum, den man bereits seit Jahren am Horizont sehen kann und schon lange ein Rätsel ist.

Neu ist auch die Story von Palworld, die euch bei eurem Spieldurchlauf begleiten soll und euch durch die Welt leitet. Passend dazu gibt es Anpassungen am Early- und Mid-Game die euch ein runderes Spielerlebnis beschaffen sollen.

Natürlich erwarten euch neben vielen Verbesserungen bei der Quality of Life auch ein Haufen neuer Pals die ihr im Spiel entdecken und natürlich fangen und zähmen könnt.

Freut ihr euch schon auf die Vollversion von Palworld und steigt damit wieder in das Survival-Game ein? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren! Eine richtige Übersicht über alles Neue und Alte bei Palworld findet ihr in diesem Artikel: Palworld 1.0: Alle Infos zu Release, Roadmap und Features des neuen Updates