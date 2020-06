Overwatch hat einen neuen Star – Es ist Elmo aus der Sesamstraße

Elmo aus der Sesamstraße spielt Overwatch – oder zumindest ein Spieler, der ihn nahezu perfekt imitiert. Das sorgt für viele lustige Begegnungen.

In Online-Spielen wie Overwatch kommt man nicht drum herum, manchmal den Voice-Chat wenigstens als Zuhörer zu benutzen. Doch neben Beleidigungen gibt es dabei auch manchmal richtige lustige Begegnungen. Eine davon ist mit einem anonymen Spieler, der als „Elmo“ seine Teamkollegen erheitert. Gerade gewinnt er rasch an Popularität.

Um diesen Spieler geht es: Einige Streamer in den höheren Rängen von Overwatch berichten immer wieder von einem Spieler, der „Elmo“ heißt und im Voicechat auch genau so spricht. Das ist eine der populären Figuren aus der Sesamstraße – gutherzig, aber doch meistens ein wenig frech. Elmo erklärte Kindern unter anderem die Buchstaben des Alphabets.

Exakt so benimmt sich der Spieler dann auch und spricht permanent in seiner hohen, etwas nervigen Stimme. Fast immer gut gelaunt und für einen Spaß zu haben spielt er dabei zumeist Reinhardt, um die anderen Mitglieder seines Teams zu beschützen. So etwa hier, bei der Streamerin TheKristenRae:

I met @elmo_ow pic.twitter.com/u77VKunptk — Kris🌙 (@TheKristenRae) June 27, 2020 Die Streamerin freut sich schon, wenn sie Elmo sieht.

Am lustigsten sind jedoch die Szenen, in denen Elmo sich dann doch mal dazu hinreißen lässt und ein Schimpfwort oder ein etwas zweideutiger Witz über seine Lippen kommt. Meistens geschieht das sehr zur Erheiterung seiner Mitspieler, die Elmo dann direkt dafür tadeln und so das Gespräch am Laufen halten. Elmo entschuldigt sich dann immer übertrieben – Entschuldigungen sind bei Overwatch ja mittlerweile möglich. Ob bei der ganzen gute Laune und Gelächter die spielerische Leistung nicht auf der Strecke bleibt, scheint da niemanden zu stören.

Wann immer Elmo in der Lobby eines bekannten Streamers auftaucht, freut sich nicht nur der Streamer, sondern auch der Chat feiert das gebührend.

Warum macht „Elmo“ das? Im Gespräch mit dem Magazin Dexerto verriet der Spieler: „Elmo liebt Overwatch, denn auch wenn die Community gerade ein bisschen schwierig ist, glaubt Elmo, dass es trotzdem eine liebenswerte Communty ist. Und Elmo denkt, dass das Spiel superviel Spaß macht.“

Um die allgemeine Stimmung in den Matches zu heben, in denen er teilnimmt, verkörpert er also Elmo – ganz nebenbei bringt das natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit.

Wer steckt hinter Elmo? Wer genau der Spieler mit der Elmo-Stimme ist, das ist nicht ganz klar und durchaus beabsichtigt. Er hat allerdings verraten, dass „Elmo bereits seit der Beta Overwatch spielt. Elmo begann als Geni-Spieler, aber jetzt ist Elmo ein Tank-Main. Vielleicht wird Elmo eines Tages verraten, wer er ist. Vorerst wird Elmo nur sagen, dass er ein Großmeister und Top 500-Spieler seit langer Zeit ist.“

Es wäre also nicht verwunderlich, wenn hinter Elmo ein größerer Streamer steckt, den die Community schon lange kennt.