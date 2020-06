Das hat nicht lange gehalten. Overwatch verabschiedet sich schon wieder von den „Hero Pools“ – gesperrte Helden gibt es also nicht mehr.

Seit dem Release von Overwatch hatten sich viele Spieler ein Feature gewünscht, das man ansonsten vornehmlich aus MOBAs kennt. Sie wollten, dass es möglich ist, einige Helden in Overwatch zu bannen. Dadurch würde sich die Meta immer wieder ändern und nicht so festgefahren sein. Genau das hat Overwatch vor einer Weile mit „Hero Pools“ auch eingeführt – und lässt es nun wieder sein.

Was wird geändert? Am vergangenen Abend hat Molly Fender, Community Manager von Overwatch, einen Beitrag im offiziellen Forum veröffentlicht. Demnach wird es ab sofort im gewerteten Spielmodus keine Helden-Pools mehr geben. Sämtliche Charaktere stehen also wieder jederzeit zur Verfügung.

Helden-Pools sind schon wieder Geschichte.

Das gilt jedoch nicht für die Overwatch-League. Dort werden Hero Pools nur noch in den ersten zwei Wochen eines Turnier-Zyklus verwendet, also während der Qualifizierungsphase. In der letzten Woche und dem jeweiligen Turnierfinale wird es keine Hero Pools geben.

Mehr Patches sollen helfen

Was macht Blizzard stattdessen? Anstatt einzelne Helden durch die „Hero Pools“ zu sperren, will Blizzard lieber häufiger an der Balance schrauben, damit es mehr Varianz gibt. Das soll zu häufigeren Balance-Patches führen, in denen dann auch andere Helden glänzen können, die jetzt vielleicht etwas zu schwach sind. Dabei setzen die Entwickler vor allem auf den „Experiment“-Modus, wo größere Änderungen an Helden bereits in der Live-Umgebung von allen Spielern getestet werden können.

Spieler reagieren positiv: Das grundsätzliche Feedback im Thread scheint überwiegend positiv zu sein. Die meisten Spieler freuen sich darüber, im gewerteten Modus künftig wieder alle Helden jederzeit spielen zu können. Zwar fordern einige Spieler noch weitere Änderungen – wie etwa die Entfernung der „Role-Que“.

Was haltet ihr von dieser Anpassung? Ist es gut, die Hero Pools wieder zu deaktivieren? Oder war das ein sinnvolles Feature, das hätte bleiben sollen? Diskutiert wird auch über den neuen Helden des Spiels: Tank – und Heilermangel in Overwatch, doch die bringen einen DPS-Helden