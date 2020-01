Overwatch: Blizzard wird kritisiert, weil sie D.Va in Schul-Uniform stecken

D.Va aus Overwatch war das Symbol für eine Frauenbewegung. Die zeigt sich inzwischen von Blizzard enttäuscht, denn D.Va wurde immer mehr zum Sexobjekt.

Die Charaktere aus Overwatch sind vielen Menschen weltweit ans Herz gewachsen und werden gelegentlich sogar zu Symbolen für Bewegungen. So wurde Mei zum Symbol des Widerstands in Hongkong. Doch schon lange davor hatte sich eine andere Gruppe, FAMERZ, D.Va ausgesucht und sie als Aushängeschild genutzt.

D.Va war eine starke, selbstbewusste Frau, die eine große Karriere erreicht hat, mit Stolz ihr Land verteidigt und selbstbestimmt lebt. Sie passte so perfekt zu den Absichten von FAMERZ, dass diese sich sogar in „National D.Va Association“ umbenannten.

Doch inzwischen hat sich die Ansicht der Gruppe gewandelt und Schuld daran sind einige der neueren Skins, die für D.Va veröffentlicht wurden.

Was ist passiert? Wie Kotaku berichtet, kamen viele der neueren Änderungen in Form von Skins aber nicht gut bei der Bewegung an. Man ist der Ansicht, dass Blizzard hier nicht nur einige Schritte rückwärts geht, sondern gar kein kulturelles Verständnis mehr für das hat, was mit D.Va angestellt wird und was sie inzwischen repräsentiert.

D.Va als Schulmädchen im „Academy D.Va“-Skin.

Japanische Fetische werden auf D.Va projiziert: Die größten Ärgernisse sind die beiden Skins „Black Cat“ und „Academy D.Va“, da diese D.Va in einem recht eindeutig sexualisierten Kontext zeigen.

Schuluniformen sind in Südkorea ein umstrittenes Thema, da sie deutlich sexualisiert sind. Hinzu kommt, dass während der Hochzeit der „#MeToo“-Meldungen in Südkorea der Hashtag „#SCHOOLmetoo“ verwendet wurde, um Aufmerksamkeit auf sexuelle Übergriffe auf Kinder an Schulen zu lenken. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um D.Va in eine Schuluniform zu stecken.

Anna von FAMERZ sagte dazu im Interview mit Kotaku:

Ich glaube, sie sammeln einfach alle sexuellen Fetische mit asiatischen Frauen und wenden sie auf D.Va an, da sie keinen weiblichen, japanischen Helden haben.

D.Va in ihrem „Black Cat“-Skin.

Das könnte durchaus der Wahrheit entsprechen, denn Schulmädchen-Outfits sind vor allem in Japan beliebt, besonders in der Anime- (und Hentai-)Szene. Das Gleiche gilt für D.Vas „Black Cat“-Skin, der aus ihr eine Gothic-Lolita im Katzenmädchen-Look macht. Auch das ist eher japanischer Popkultur zuzuordnen als südkoreanischer.

Nicht alles war schlecht: Allerdings gibt es auch ein paar lobende Worte von FAMERZ, denn der „Officer D.Va“-Skin sei gut gelungen. Der zeigt D.Va nämlich in der typischen Polizei-Ausstattung, die auch in Korea verwendet wird. Zuerst hatte man befürchtet, dass D.Va hier unnötigerweise in einen Rock gesteckt wird, als sie dann aber die Hosen trug, wie es Polizeibeamte auch in der Realität tun, war man zufrieden.

Braucht Blizzard mehr Sensibilität? Am Ende bleibt die Frage übrig, ob Blizzard sich mehr mit den einzelnen Kulturen, die ihre Charaktere in Overwatch repräsentieren, auseinandersetzen sollte. Gerade wenn es Hashtags wie „#SCHOOLmetoo“ gibt, wirkt ein Schulmädchen-Outfit recht unsensibel und wirkt wie ein Schlag ins Gesicht für die meisten weiblichen Spieler aus Südkorea.

Wie seht ihr das Ganze? Sollte Blizzard hier mehr Feingefühl zeigen? Ist die Kritik der Spielerinnen und Spieler berechtigt? Oder ist Overwatch am Ende nur ein Spiel und braucht sich um derlei Themen nicht zu kümmern?

