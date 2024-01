Order & Chaos kehrt mit team-basierten RPG zurück, das MMO-ähnliche Fortschritte bieten soll

Das Franchise zu Order & Chaos hat bereits 2 Spiele hervorgebracht, von denen eines erst letztes Jahr geschlossen wurde. Nun soll ein weiteres Spiel der MMORPG-Reihe veröffentlicht werden. NetEase und Gameloft haben neue Details zu Order & Chaos: Guardians veröffentlicht.

Welches Spiel erscheint als Nächstes? Nach Order & Chaos Online und Order & Chaos 2 – Redemption soll demnächst Order & Chaos: Guardians erscheinen. Dabei handelt es sich um ein mittelalterliches Fantasy-Team-MMO, das noch in 2024 erscheinen soll.

Das Entwicklerteam verspricht folgende Features:

9 ikonische Völker

Mächtige Bosse, die herausgefordert werden können

Die Weiterentwicklung des eigenen Helden

Unterschiedliche Modi wie „PvP Arena“, „Path of Despair“ und „Mirror of Trials“

Eine Fantasy-Welt

Zu den Klassen sollen Magier, Jäger, Bestien und Krieger zählen. Es wird einen Unterschied machen, mit welchem Volk ihr eure Klasse aussucht, denn jedes Volk hat seine eigenen Basiswerte. So eignen sich manche Völker eher für eine Magie-Klasse als andere.

Es können verschiedene Helden rekrutiert werden, um die Monster in Dungeons zu bekämpfen. Dabei sind mehrere Helden nötig, um eine vollständige, eigene Gruppe zu bilden. In der PVP-Arena wird es außerdem möglich sein, gegen andere Spieler und ihre Gruppen anzutreten.

Was euch mit Order & Chaos: Guardians erwartet, zeigt der folgende Trailer:

Order & Chaos: Guardians – Die IP kehrt mit neuem Teil zurück Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Das 3. Spiel zu Order & Chaos startet 2024

Wann erscheint der Titel? Order & Chaos: Guardians soll noch in diesem Jahr für mobile Plattformen erscheinen. Ein genaues Datum steht leider nicht fest. Solltet ihr an dem Spiel interessiert sein, könnt ihr euch vorab auf der offiziellen Seite registrieren. Dadurch habt ihr die Chance, an einer Beta für Android teilzunehmen. Los geht es am 24. Januar 2024.

Was ist Order & Chaos? Die IP startete 2011 mit Order & Chaos Online. Das Spiel war eines der ersten mobilen MMOs und wurde von großen MMORPGs wie World of Warcraft inspiriert. Die Server wurden bedauerlicherweise im vergangenen Jahr eingestellt (via orderandchaosforum.de).

Im Jahr 2015 folgte Order & Chaos 2 – Redemption. Der Titel spielt 600 Jahre nach dem Vorgänger. Hier gab es einige Features, die im Vorgänger noch nicht existierten. Statt World of Warcraft diente dieses Mal Guild Wars 2 als Vorlage. Außerdem gab es neue Völker, wie die Kratan.

Der Trailer wurde auf YouTube veröffentlicht und hat mittlerweile einige Kommentare gesammelt. Einem User zufolge benötigen Spieler ein Remake von Order & Chaos Online, da es an guten Mobile-MMOs ohne Autoklick-Funktion mangeln würde.

Und so ist auch der allgemeine Ton in den Kommentaren: Viele Spieler wünschen sich das allererste Order & Chaos zurück. Sie hoffen, dass das Entwicklerteam eines Tages ein Remake in Erwägung zieht.

Einigen gefiele zudem nicht, wie die Völker im aktuellen Trailer dargestellt werde. Deshalb bleibt es abzuwarten, wie sich der Mobile-Titel in seiner ersten Testphase schlagen wird. Für den Fall der Fälle haben wir euch die 10 besten Mobile-MMORPGs für iOS und Android herausgesucht: Die 10 besten Mobile-MMORPGs 2024 für iOS und Android