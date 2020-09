Neue Option in Fortnite sollte Spiel verschönern – Flog nach 4 Tagen wieder raus

Epic zieht ein Feature aus Fortnite zurück, das eigentlich die Grafik verbessern sollte. Das Problem dabei war, dass es die Grafik ungewollt schlechter machte.

Um was geht es? Epic Games deaktivierte jetzt eine Grafik-Option, die erst mit dem letzten Update ins Spiel kam. Die Option sorgte dafür, dass ihr hochauflösende Texturen (Hi-rez textures) anschalten oder ausschalten konntet.

Eingeführt wurde die neue Option im Update 14.10 am 10. September. Damit sollten Spieler die Wahl haben, ihr Gameplay entweder schöner aussehen zu lassen oder mit der ausgeschalteten Option eine bessere Performance zu erzielen.

Das sorgte für Verwirrung: Nach dem Release konnte man die Option auf jeder Plattform ein oder ausschalten. Fans waren verwirrt, denn einige sahen gar keine Veränderung. Das klärte Fortnite selbst dann schnell auf und schrieb auf Twitter:

Hi-rez Texturen gab es zunächst auf allen Plattformen, ABER

die Texturen funktionierten nur auf PS4 und Android Mobilgeräten

Auf anderen Plattformen hatte das keine Wirkung

Hi-rez Texturen sorgen für Probleme und fliegen erstmal raus

Texturen sehen plötzlich schlechter aus: Nach der ersten Verwirrung erklärte der „Fortnite Status“-Twitter-Account am 10. September, dass es ein Problem auf der PS4 gäbe. Wenn man die Texturen-Option ausschaltet, sehen einige Texturen schlechter aus als geplant. Man wolle sich aber um das Problem kümmern.

Feature fliegt ganz raus: Etwa vier Tage nach der Veröffentlichung des Updates mit dem neuen Feature meldet sich „Fortnite Status“ erneut zu dem Thema auf Twitter. Sie schreiben:

„Wir haben diese Option, die eigentlich nur für Android (und noch nicht zu dieser Zeit) erscheinen sollte, in den Android-Einstellungen deaktiviert. Wir arbeiten nun an Optimierungen. In einem zukünftigen Patch wird es für Android zurückkehren. Diese Option wird außerdem auf allen anderen Plattformen deaktiviert.

Wofür gibt es das? Auf Smartphones oder Tablets, die mit schwächerer Hardware ausgerüstet sind, kann es von Vorteil sein, die hochauflösenden Texturen deaktivieren zu können. So könnte man mehr FPS aus dem Spiel rausholen, wenn man dafür an der Optik spart. Wer also gerade Probleme mit der Performance von Fortnite Mobile hat, sollte sich auf den zukünftigen Release des Features freuen.

