Der Mangaka von One Piece zeigt, wie sich das Aussehen der Strohhüte ändert, wenn die Dinge schieflaufen

Das Rennen um den sagenumwobenen Schatz, das One Piece, läuft im Anime und Manga schon seit mehreren Jahren. Eiichiro Oda, der Mangaka der Piratengeschichte, hat sich bereits Gedanken gemacht, wie die Strohhüte aussehen, wenn sie den Schatz finden – und wenn sie ihn nicht bekommen.

Welche Szenarien hat er gezeichnet? Eiichiro Oda zeichnete in mehreren Ausgaben der SBS-Sektion, in der Fans Fragen an den Mangaka stellen können, die Strohhüte mit fortgeschrittenem Alter. Dabei fertigte er vier unterschiedliche Szenarien an:

Mit 40 Jahren und schöner Zukunft

Mit 60 Jahren und schöner Zukunft

Mit 40 Jahren und schlechter Zukunft

Mit 60 Jahren und schlechter Zukunft

Nur bei Franky haben sich die Daten zum Alter um 10 Jahre nach vorne geschoben, da er bereits 36 Jahre alt ist.

Den Trailer zur Neuauflage von One Piece findet ihr hier:

Die Strohhüte werden zu Bettlern, verhassten Vätern und Monstern

Wie sehen sie aus? Während die positiven Aussichten die Strohhüte in einem würdevollen Zustand zeigen, sind die Versionen, bei denen die Dinge schiefgelaufen sind , ziemlich abgerockt. Viele Mitglieder betteln um Geld, Alkohol oder werden zu einer schrecklicheren Version.

Die Bilder könnt ihr im Reddit-Thread von SnooLentils5222 sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wer sticht besonders hervor? Einige Strohhüte sehen noch schlimmer aus als die anderen. Sanji wird beispielsweise zu seinem verhassten Vater, wenn die Dinge schieflaufen, und Franky baut sich zu einem kompletten Kampfschiff um.

Den Fans in den Kommentaren fällt aber vor allem Chopper auf. Er ist eigentlich ein süßes Rentier, doch bei einer schlechten Zukunft wird aus ihm ein Monster. Es hat Ähnlichkeiten mit dem Wesen, zu dem er wird, wenn er einen speziellen Rumble Ball isst. Er fordert sogar ein Opfer.

Wie geht es aktuell mit One Piece weiter? Momentan befindet sich der Anime in einer längeren Pause. Bis April 2025 gibt es ein Remake des Fischmenscheninsel-Arcs zu sehen. Danach geht es wieder auf Egghead Island weiter: Der Anime von One Piece macht eine lange Pause, zeigt einen 13 Jahre alten Arc als Remake