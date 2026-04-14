Lehrer bringt seinen Schülern Physik mit One Piece bei, nutzt dafür krasse Tafelbilder

Ein Physik-Lehrer aus Mexiko unterrichtet seine Schüler über die Naturgesetze. Um ihnen das so verständlich wie möglich beizubringen, nutzt er Schaubilder aus One Piece und anderen Animes.

Was sind das für Tafelbilder? Auf Instagram zeigt der Lehrer aus Mexiko stolz, welche Tafelbilder er für den Unterricht der Schüler zaubert. Dabei sind erstaunlich viele Bilder aus One Piece zu sehen:

Mit der Hilfe von Sogekings erklärt der Lehrer die schräge parabolische Flugbahn.

Mit seinem G 2 kann sich Ruffy schneller bewegen. Ein tolles Exemplar also, um die Berechnung der Luftgeschwindigkeit zu symbolisieren.

Wer eignet sich besser, um magnetische und elektrische Anziehung zu erklären, als Enel, der Gott des Donners?

Sogar der Kampf zwischen Gear-5-Ruffy und Lucci zeigt deutlich, wie 2 Kräfte nach dem Newtonschen Gesetz aufeinandertreffen.

Die Schüler sollen die Flugbahn von Lysops Projektilen berechnen.

In den Tafelbildern sind aber nicht nur die Zeichnungen zu finden, sondern auch anschauliche Skizzen, mit denen die Physik verständlich erklärt wird. Zudem gibt es auch andere Animes, die sich hier tummeln, beispielsweise das Feuer aus dem Film Das Wandelnde Schloss. Es soll anschaulich die Wärmeübertragung zeigen.

Video starten One Piece bekommt eine LEGO-Variante aus der Sicht von Lysop Autoplay

So einen Lehrer hätten viele Schüler gerne gehabt

Was sagen die Leute in den Kommentaren? Im Kommentarbereich der einzelnen Skizzen überhäufen sich die User mit Lob zu den Bildern. Sie feiern den Künstler als einzigartige Lehrkraft, die sie gerne selbst in ihrer Schulzeit gehabt hätten.

Gerade die Mischung aus einem beliebten Anime und so einem trockenen Fach wie Physik wirke extrem motivierend auf viele User. Das am meisten gelikte Tafelbild mit Sogeking konnte mittlerweile über 500.000 Likes und 700 Kommentare sammeln.

Kein Wunder, dass einige finden, solche Bilder wären zu schade zum Wegwischen. Einige scherzen, dass sie sich weigern würden, die Tafel zu putzen.

Durch bekannte Gesichter wie Ruffy und Zorro sinkt die Hemmschwelle, trockene Formeln aus der Physik zu lernen. In Japan ist das sogar komplett als Schulfach möglich. Dort besucht der Anime nämlich unterschiedliche Schulen und geht mit den Schülern durch, was sie im Leben erreichen wollen: Kinder in Japan haben die Möglichkeit, One Piece als Schulfach zu erleben