Der Schöpfer von One Piece enthüllt, dass Ruffy einen geheimen Verbündeten hat

Ruffy bewegt nicht nur die Herzen seiner Verbündeten, sondern auch die seiner Feinde. In One Piece bekam er deshalb unerwartet Hilfe von einem Gegner, wie Schöpfer Eiichiro Oda nun verrät.

Wo bekam er Hilfe? In Kapitel 1103 des Mangas war Ruffy so ausgehungert, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Allerdings gab ihm in Kapitel 1106 eine unbekannte Person so viel Essen, dass er wieder zu Kräften kam und sich seinen Feinden stellen konnte.

Ein Leser wollte in der 110. Ausgabe von SBS, einem Q&A an Eiichiro Oda, wissen, wer Ruffy denn geholfen hat. Zur Wahl standen 4 Charaktere:

Sanji

Franky

Kizaru

Sentoumaru

Wer ist der geheime Verbündete? Es wurde im Manga nie aufgelöst, wer Ruffy mit Essen versorgt hat. Oda denkt deshalb, dass die Essensbeschaffung in Lichtgeschwindigkeit abgelaufen sein muss. Er betont nochmal das Wort Lichtgeschwindigkeit und gibt damit einen klaren Hinweis, dass Kizaru Ruffy geholfen haben muss.

Kizaru (oder auch Bordalino) ist nämlich ein Marineadmiral, der von der Funkel-Frucht gegessen hat. Vom Rang her steht er noch über den Vizeadmirälen und ist ein hohes Tier der Marine. Er kann sich durch die Teufelsfrucht in Licht verwandeln und sich auch genauso schnell bewegen. Es besteht kein Zweifel, dass es Kizaru war, der Ruffy gefüttert hat.

In One Piece Fan Letter taucht Kizaru ebenfalls auf:

Kizaru ist ein Marinesoldat, hat aber gute Gründe

Wieso hat er ihm geholfen? Als Marinesoldat ist Kizaru eigentlich ein Feind von Ruffy. Sein Ziel sollte es sein, die Piraterie zu vernichten. Doch ist es nachvollziehbar, wieso der Marineadmiral dem Strohhut geholfen hat.

Kizaru wurde nämlich von der Weltregierung beauftragt, seinen alten Kollegen Dr. Vegapunk zu töten. Die beiden kannten sich, seit sie Kadetten bei der Marine waren, und haben in der Zeit eine Freundschaft entwickelt.

Obwohl Kizaru sehr mit sich gehadert hat, wollte er die Mission ausführen. Dass er Ruffy zur Hilfe kam, könnte ein Ausdruck sein, dass er mit den Plänen der Weltregierung nicht einverstanden war. In dem Moment stellte er seine persönlichen Gefühle über seinem Missionsziel.

Es könnte allerdings sein, dass die Hilfe nur einmalig war. Ob der Marineadmiral auch in Zukunft den Strohhutpiraten unterstützen wird, bleibt fraglich.

