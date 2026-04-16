„Gott sei Dank habe ich es nicht getan“: „Sanji“ aus One Piece auf Netflix hätte fast den falschen Job angenommen

In einem Interview erzählt Taz Skylar, der in der Netflix-Serie von One Piece Sanji verkörpert, von der wohl schwersten Entscheidung in seinem Leben. Fast hätte er sich nämlich nicht für die Rolle von Sanji entschieden.

Welche andere Rolle gab es noch? Neben dem Angebot, in der Netflix-Serie von One Piece mitzuspielen, hatte auch HBO Max dem Schauspieler eine Rolle geben wollen. Skylar hätte einen Surfer in der Serie Rescue: Hi-Surf spielen sollen (zu sehen auf Instagram).

Dabei gab es 3 Vorzüge, weshalb Skylar sich eigentlich eher für die HBO-Serie hätte entscheiden wollen:

Mit John Wells hätte Skylar mit einem seiner liebsten Regisseure zusammenarbeiten können.

In der HBO-Serie wäre Skylar besser bezahlt worden.

Er hätte einen Surfer in Hawaii gespielt, was für ihn nach einem Traumjob klinge.

Es sprach also alles dafür, dass Skylar eigentlich die Rolle in der HBO-Serie genommen hätte. Doch eine Frage seines Agenten lenkte ihn in eine andere Bahn.

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Sklyar wäre fast zum Surfer-Boy geworden

Wieso hat er sich doch für One Piece entschieden? Der Schauspieler rief seinen Writing Agent an und fragte ihn, wofür er sich entscheiden solle, da es sich dabei wohl um die Schwierigkeitsentscheidung seines Lebens handelte.

Dieser brachte ihn aber mit nur einer Frage zum Umdenken:

Was glaubst du, bei welcher Rolle wirst du mehr lernen?

Für Skylar stand daraufhin fest, dass es nicht die Rolle des Surfers sein würde. Deshalb entschied er sich wohl schlussendlich doch dafür, bei One Piece mitzumachen.

Warum war es doch eine gute Entscheidung? Ursprünglich wurde das Rollenangebot Skylar so verkauft, dass es sich dabei um eine neue, große, originale HBO-Max-Show handeln sollte, die über viele Jahre geht. Das wirkt natürlich attraktiv.

Schlussendlich wurde Rescue: Hi-Surf aber bereits nach nur einer Staffel vom US-Sender Fox abgesetzt. Eine zweite Staffel wird es nicht geben. Die Serie kam nämlich nur mittelmäßig beim Publikum an. Auf der Wertungsplattform Rotten Tomatoes steht der Score bei 50 % bei der Fachjury, immerhin 74 % bei den Zuschauern.

Dadurch kann man auch besser verstehen, warum Taz Skylar sich so viel Mühe mit seiner Rolle gibt. Er hat nämlich nicht nur den passenden Kampfsport erlernt, sondern auch das Kochen, wofür Sanji in One Piece ja bekannt ist: Schauspieler aus One Piece zeigt seine Kochkünste, Fans staunen: „Er ist wirklich Real-Life-Sanji geworden“