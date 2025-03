One Piece bekommt ein neues Special, das wie eine schlechte Fan-Fiction klingt: „Das ruiniert den Ruf des Animes“

Am vergangenen Wochenende wurde ein neues Spin-off für One Piece angekündigt. Viele Fans haben die vorherige Episode namens Fan Letter geliebt. Doch bei der Enthüllung des neuen Specials gab es viel Kritik.

Was wird das für ein Spin-off? Nachdem One Piece Fan Letter so gut angekommen war, hat sich das Produktionsteam wohl dazu entschlossen, ein neues Special nachzureichen. Auf der Red Stage der AnimeJapan 2025 wurde enthüllt, dass One Piece in Love eine Anime-Adaption bekommt.

One Piece in Love ist ein Spin-off-Manga, der aus über 140 Kapiteln besteht und immer noch läuft. Darin geht es um 3 Schüler, die nach Ruffy, Nami und Lysop benannt sind. Nami ist in Ruffy verliebt und Lysop versucht, zwischen den beiden zu vermitteln.

Die drei Schüler gründen einen Fanclub zu One Piece, in dem sie lustige Situationen erleben, die eine Parodie auf den originalen Anime sein sollen.

In den Kapiteln sammelt der Fanclub immer mehr Mitglieder, welche die Rolle bestimmter Strohhüte einnehmen.

Das Spin-off soll in 5 Episoden vom 1. bis zum 5. April 2925 veröffentlicht werden. Dabei sollen die Folgen in vertikaler Form erscheinen, also auf Smartphones ausgelegt. Wenn ihr die Serie schauen wollt, könnt ihr das auf YouTube Shorts, TikTok oder Instagram tun.

Eigentlich sollte die Ankündigung nach dem großen Erfolg von Fan Letter eine schöne Nachricht für die Fans sein. Doch in den sozialen Medien wird deutlich, dass viele mit One Piece in Love unzufrieden sind.

Das vorherige Spin-off kam extrem gut an:

One Piece in Love kommt bei Fans nicht gut an

Wie ist die Stimmung unter den Fans? Die Ankündigung schlug beim X-Account von newworldartur große Wellen. Er ist ein Insider von One Piece, der auch an der Netflix-Serie mitgewirkt hat. Der User zeigt sich enttäuscht von One Piece in Love und wettert, dass ein Spin-off wie One Piece High School viel besser gewesen wäre. Auch das vertikale Format scheint ihn zu stören.

In den Kommentaren zeigt sich, dass viele User seiner Meinung sind:

luffysgum schreibt: „One Piece High School wäre so viel besser gewesen“, mit einem Bild eines ernsten Gol D. Roger, dem amtierenden König der Piraten.

Ezperro fragt sich: „Ernsthaft, für welches Publikum ist das gedacht?“

_Okurin3 fällt unter einem Tweet von pewpiece ein vernichtendes Urteil: „Das ruiniert den Ruf von One Piece.“

Es gibt aber auch einige Kommentare, die dem Spin-off etwas abgewinnen können. Wir befürchten jedoch, dass das neue Spin-off aufgrund des Formates und der Inhalte nicht an One Piece Fan Letter heranreichen und eine schlechtere Wertung erhalten könnte.

Leider gab es während der Show keine neuen Informationen zur 2. Staffel der Live-Action-Adaption von One Piece. Darin sollen die Abenteuer der Strohhüte weitergehen und es kommen neue Charaktere zur Bande dazu. Dabei sollten dem Team 8 wichtige Szenen aus der Vorlage gelingen: 8 wichtige Szenen in One Piece Staffel 2, die Netflix auf jeden Fall richtig machen muss