Fans von One Piece fragen sich, wer der heißeste Charakter ist – Doch damit ist nicht das Aussehen gemeint

In One Piece verleihen die Teufelsfrüchte unterschiedliche Kräfte. Doch es gibt einige, die sich im entferntesten Sinne ähneln. Ein Fan will nun wissen, wer denn die höchsten Temperaturen erzeugen kann.

Achtung: Hier folgen Spoiler zu Ace, Sabo, Oven und Sakazuki.

Welche Kandidaten sind im Rennen? Auf Reddit teilt ein Fan vier Charaktere, von denen er wissen will, wer denn jetzt der Heißeste ist. Obwohl zwei der Figuren oberkörperfrei herumlaufen, will er nicht wissen, wer vom Aussehen her am heißesten ist.

Stattdessen will er wissen, wer mit seiner Kraft die höchste Temperatur erzeugen kann. Zur Auswahl stehen vier Personen:

Puma D. Ace: Er hat von der Feuer-Frucht gegessen und kann Flammen aus seinem Körper erzeugen

Sabo: Ist der Nachfolger von Ace und beherrscht eine spezielle Drachenkraft-Technik

Charlotte Oven: Er hat von der Hitze-Frucht gegessen und kann Hitze mit seinem Körper erzeugen (und sie auf andere Gegenstände übertragen)

Sakazuki: Er hat von der Magma-Frucht gegessen. Durch sie kann er Magma erschaffen.

Alle Charaktere haben von einer Frucht gegessen, mit der sie entweder Feuer, Magma oder generell Hitze erzeugen können. Da stellt sich die Frage, wie die Personen sich in einem Duell anstellen würden, in dem es heiß hergeht.

Leider ist eine der Personen im aktuellen Arc des Animes nicht mehr am Leben:

Nur einer kann der Temperatur-Meister in One Piece werden

Was meinen Fans? Die meisten Fans denken, dass Oven die Nase vorn hat, was Temperaturen angeht. Immerhin habe er DIE Hitze-Frucht gegessen und könne selbst bestimmen, wie heiß er wird.

Die anderen drei Personen seien darauf limitiert, welche Temperaturen sie erreichen können:

Rotgelbe Flammen sollen eine Temperatur von rund 1.200-1.400 Grad Celsius haben (via SWR)

Die Temperatur von Magma kann zwischen 650 und 1.600 °C schwanken (via ZME Science)

Die Temperaturbereiche könnten die Ursache dafür sein, dass Akainu Ace durchbohren konnte, obwohl er von der Feuer-Frucht gegessen hat. Vielleicht konnte er den oberen Temperaturbereich erreichen, an den Ace nicht rankommt.

Allerdings unterliegen beide Charaktere Oven, wenn es nach den Fans geht. Im Anime und Manga schafft er es innerhalb von wenigen Sekunden, den Ozean zum Brodeln zu bringen. Ein User schreibt, dass eine unglaubliche Hitzemenge nötig wäre, um so eine große Fläche zum Sieden zu bringen.

Was denkt ihr: Wer würde das Battle Royal der Hitze gewinnen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Leider weilt Ace mittlerweile nicht mehr unter den Charakteren von One Piece. Sein Synchronsprecher hat seinen Tod schwer getroffen. Doch die Sprecherin von Ruffy half ihm dabei, seinen letzten Arbeitstag gut zu meistern: Synchronsprecher aus One Piece lobt die Leistung von Ruffys Sprecherin: „Ich habe noch nie einen Auftritt gesehen, der diesen übertrifft“