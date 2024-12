Ein geheimnisvoller Charakter aus One Piece könnte nach 13 Jahren enthüllt werden – doch vielleicht kennt ihr ihn schon

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Letztendlich müssen wir uns wohl noch einige Kapitel gedulden, bis wir die Lösung des Rätsels erfahren. So oder so wird Elban ein wichtiges Kapitel für zwei der Strohhüte sein: One Piece startet in einen Arc, der vor 25 Jahren angedeutet wurde – 2 Strohhutpiraten werden wohl wichtig

Zorro mit Augenklappe: So hätten die Strohhüte in One Piece fast ausgesehen, wenn sich Oda für ein anderes Design entschieden hätte

Eine andere beliebte Theorie ist, dass es sich bei der Person um Scopper Gaban handelt. Er war vor einigen Jahren ein Mitglied in der Piratencrew von Gol D. Roger, dem amtierenden König der Piraten. Er lebte also mehrere Jahre mit Krokus, dem Arzt der Piratenbande auf demselben Schiff.

Um was für einen Charakter geht es? Im letzten Bild von Kapitel 1132 des Mangas von One Piece ist ein Wald mit einem gigantischen Bären zu sehen. Vor diesem Bären wandert ein Mann mit einem markanten Hut, der allerdings nur mit seiner Silhouette dargestellt wird.

Das aktuelle Manga-Kapitel von One Piece deutet mit einer Silhouette einen Charakter an, der schon vor 13 Jahren auf einem Cover auftauchte. Es gibt 2 plausible Theorien, um wen es sich dabei handeln könnte.

