Was haltet ihr von den T-Shirts? Werdet ihr nach Burger King stürmen, um es euch zu holen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Welche Shirts gibt es? Sowohl beim Ruffy- als auch beim Sanji-Menü gibt es ein T-Shirt zum Menü. Das Shirt zu Ruffy ist weiß und zeigt auf der Rückseite den Kapitän der Strohhutbande mit einer Krone am Grill. Sanji steht dabei im Hintergrund und ist schockiert, dass sich Ruffy einfach so ein Patty vom Grill nimmt.

One Piece bei Burger King in Deutschland: Diese T-Shirts gibt es

Was sind das für Menüs? Bei Burger King gibt es jetzt zwei Menüs, die auf dem Anime von One Piece basieren. Kunden der Fast-Food-Kette können sich zwischen zwei Menüs entscheiden:

Nachdem Frankreich zwei Menüs von One Piece bei Burger King hatte, kommt nun auch Deutschland in den Genuss. MeinMMO stellt euch die Menüs und die dazugehörigen T-Shirts vor.

