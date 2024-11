3 Skizzen zu One Piece zeigen, wie die Familienmitglieder von Blackbeard aussehen – Nur eines fehlt

Blackbeard konkurriert mit Ruffy um das One Piece und ist somit einer seiner schlimmsten Feinde aus One Piece. Eiichiro Oda, der Schöpfer von One Piece, zeichnete in der Vergangenheit die Familie des Piraten.

Wie sieht die Familie aus? In der 8. Ausgabe des Magazins zu One Piece enthüllte Oda mehrere Skizzen zu Familienmitgliedern von Blackbeard. In den Bildern ist nicht nur die Mutter des Piraten, sondern auch seine 2 kleinen Schwestern zu sehen:

In der Mitte ist die Mutter von Blackbeard zu sehen, links unten seine zwei kleinen Schwestern.

Sowohl die Mutter als auch seine beiden kleinen Schwestern wirken ganz anders als der kernige Pirat, der seinen eigenen, finsteren Plan verfolgt. Die beiden Schwestern seien höflich und freundlich, auch die Mutter habe ein breites, freundliches Lächeln im Gesicht.

Die Mutter ist dabei noch detaillierter gezeichnet als die beiden Schwestern. Sie trägt eine zugeknöpfte Bluse und einen Hut mit breiter Krempe. Von den beiden Schwestern ist nur das Gesicht und ein Teil des Oberkörpers zu sehen.

Blackbeards Familie könnte noch in One Piece auftauchen

Wann werden sie gezeigt? Bei den Skizzen handelt es sich um frühe Konzepte für die Familie von Blackbeard. Es könnte sein, dass die Idee rund um die Familie verworfen wurde und sie gar nicht mehr im Anime und Manga auftauchen.

Allerdings könnte es genauso gut sein, dass Oda noch an der Idee festhält, seine Schwestern und Mutter zu zeigen. Unten bei den Schwestern ist nämlich ein schockiertes Gesicht von Ace, Ruffys Bruder, zu sehen.

Es könnte sein, dass Ace schon einmal auf die Schwestern getroffen ist. Möglicherweise könnten wir in einer Rückblende zu sehen bekommen, wie die Zeit von Blackbeard auf dem Schiff der Whitebeard-Piraten war, auf dem er zusammen mit Ace in einer Crew lebte.

Da Blackbeards Hintergrundgeschichte noch nicht gezeigt wurde und er einer der wichtigsten Kandidaten auf das One Piece ist, wird er vermutlich noch eine große Rolle in Zukunft spielen.

Wer fehlt? Allerdings ist immer noch nicht klar, wer der Vater von Blackbeard ist. Viele Fans vermuten (via Reddit), dass es sich bei Blackbeards Vater um den berüchtigten Rocks D. Xebec handelt. Er war in den Vorfall von God Valley involviert, bei dem zahlreiche bekannte Charaktere wie Gol D. Roger und Monkey D. Garp aufeinandertrafen. Möglicherweise hat Oda also Blackbeards Vater bewusst nicht gezeichnet, da er noch einen größeren Auftritt haben wird.

Ein anderer Vorfall, der allerdings nie im Anime zu sehen sein wird, ist der Rocky-Port-Vorfall. Auch da mischte Blackbeard ordentlich mit.