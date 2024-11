Jedes Mitglied der Strohhutbande aus One Piece hat sein eigenes, ikonisches Aussehen. Doch einige Charaktere hätten fast einen ganz anderen Look verpasst bekommen.

Achtung, Spoiler: Wenn ihr noch vor dem Sabaody-Archipel in One Piece seid, könnte der Artikel einen Spoiler bezüglich der Story für euch beinhalten.

Wie hätten sie ausgesehen? In One Piece gibt es einen Zeitabschnitt von 2 Jahren, in dem die Strohhutbande voneinander getrennt wird und im Anime kaum zu sehen ist. In dieser Zeit machen Ruffys Crewmitglieder nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich einige Veränderungen durch.

In Skizzen von Eiichiro Oda, dem Mangaka von One Piece, sind mehrere Ideen zu sehen, wie die Strohhüte hätten aussehen können. Darunter befinden sich einige Ideen, die den Mitgliedern ein etwas anderes Aussehen gegeben hätten:

Für jedes Mitglied der Strohhutbande gibt es mehrere Ideen, die Oda im Kopf hatte. Doch schlussendlich entschied er sich, den männlichen Mitgliedern teilweise einen Bart und den weiblichen Mitgliedern eine Haarverlängerung zu geben.

So hätten sich die Strohhüte verändert

Was wären die Unterschiede gewesen? Jedes Mitglied der Strohhutbande hätte anders aussehen können. Bei einigen fallen die Unterschiede größer aus, bei anderen geringer:

Bei Ruffy als Kapitän hätte es kaum Veränderungen gegeben. Er hätte womöglich einen anderen Mantel bekommen, doch der Rest blieb eigentlich gleich.

Zorro hat während des Zeitsprungs ein Auge bekommen. Das Auge wäre fast mit einer Augenklappe abgedeckt worden, was ihn noch mehr wie einen Piraten aussehen hätte lassen. Alternativ hätte er andere Frisuren bekommen.

Bei Nami hat sich Oda an den unterschiedlichsten Frisuren und Haarlängen probiert. In einer Konzeptzeichnung hätte sie sogar einen Haarschmuck oder eine Pilotenbrille bekommen.

Auf Lysops Kopf hätte sich viel getan: Zur Auswahl standen eine Krone, ein Hut mit breiter Krempe, eine Punk-Frisur und eine übergroße Mütze.

Choppers Hut hätte sich ebenfalls verändern können. Ein Ritterhelm wäre ebenfalls denkbar gewesen.

Sanjis Vorschläge sehen alle ähnlich aus. Mal hätte er eine Brille, wellige Haare oder eine Mütze gehabt.

Auch bei Nico Robin hat sich Oda mit den Frisuren ausgetobt. Hier gab es extreme Kurzhaarfrisuren oder Langhaarfrisuren mit Kopfbedeckung.

Zum Schluss ist noch Franky zu sehen, der sich allerdings durch einen Roboterkörper sowieso optisch in Sekundenschnelle verändern kann.

Was sagen Fans dazu? Die Skizzen tauchten in einem Fan-Forum zu One Piece auf. Viele finden die Skizzen hübsch, vor allem Ruffy mit dem Kapitänsmantel hat es vielen angetan. Sie loben Oda dafür, dass er sich so viele Gedanken über das Aussehen der Strohhüte gemacht habe.

Ein User ist aber auch froh, dass sich manche der Designs nicht durchgesetzt haben. Er schreibt, dass er froh mit Sanjis Kurzhaarfrisur sei. Er hätte es nicht gemocht, wenn der Schiffskoch lange Haare hätte. Auch die Kurzhaarfrisur von Nico Robin ist umstritten. Ein anderer User schreibt zudem, dass Oda sich kaum Mühe gegeben habe bei Chopper und Lysop.

