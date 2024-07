Der Mangaka von One Piece verrät, wie trinkfest die Strohhüte sind

Wenn die Strohhutbande einen starken Gegner besiegt hat, gibt es genug Grund zum Feiern. Auch nach dem Sieg in Wa no Kuni feierten die Strohhüte was das Zeug hält. Ein Fan hat sich gefragt, welcher der Hauptcharaktere dabei wohl am meisten Alkohol verträgt. Eiichiro Oda, der Mangaka von One Piece, hat tatsächlich darauf geantwortet.

Wie trinkfest sind die Strohhutpiraten? Im SBS-Teil des One-Piece-Mangas beantwortet Oda die Fragen von Leserbriefen. Ein Fan wollte, dass der Mangaka ein Ranking aller Strohhüte erstellt und sie nach ihrer Alkoholtoleranz ordnet.

Der Fan wusste bereits, dass Zorro und Nami sehr viel Alkohol vertragen. Doch Oda verriet, dass ein anderer Charakter die beiden sogar noch schlägt, wenn es um Alkoholtoleranz geht. Das Ranking seht ihr hier:

Jimbei Lorenor Zorro Nami Franky Sanji Nico Robin Brook Lysop Monkey D. Ruffy Tony Tony Chopper

Jimbei landet im Ranking auf Platz 1, dicht gefolgt von Zorro und Nami. Auch Franky und Sanji sind noch im guten Mittelfeld. Nico Robin und Brook, die den Altersdurchschnitt nach oben hin sprengen, landen im unteren Mittelfeld. Die Schlusslichter sind Lysop, Ruffy und Chopper.

Die Strohhüte liefern sich im Kinofilm One Piece Stampede ein brisantes Rennen:

Zorro trinkt gerne, aber landet nur auf Platz 2

Was überrascht an dem Ranking? Vermutlich hätten viele wie der Leser gedacht, dass Zoro und Nami auf den ersten beiden Plätzen landen. Doch Jimbei verträgt noch mehr als die anderen beiden. Der Grund dafür könnte sein massiger Körper sein, durch den er viel mehr Alkohol aufnehmen kann, bevor er betrunken ist.

Eine andere Möglichkeit wäre es, dass er ein Fischmensch ist. Leider wissen wir nicht, wie gut Fischmenschen im allgemeinen Alkohol vertragen.

Auch Franky ist hoch platziert. Vermutlich kann er seine Cola, die er als Antrieb braucht, mit Rum mischen und dadurch einiges trinken. Dagegen können wir uns denken, wieso Chopper auf dem letzten Platz landet: Er ist selbst nach dem Zeitsprung nicht einmal volljährig. Aufgrund seiner kleinen Größe und geringen Trinkerfahrung verträgt er nicht so viel wie die anderen.

Der Autor merkt außerdem an, dass Ruffy das Potenzial haben würde, viel trinken zu können. Allerdings würde er Essen immer Alkohol vorziehen.

Für Oda sei es schwer gewesen, dieses Ranking zu erstellen. Die Trinkfestigkeit würde nämlich nichts damit zu tun haben, wie gerne die Charaktere Alkohol trinken.

Jetzt, wo ihr wisst, wie viel die Strohhüte an Alkohol vertragen: Welchen der Piraten hättet ihr gerne zum Freund? In einer MeinMMO-Umfrage wollen wir wissen, mit wem ihr am liebsten abhängen würdet: One Piece: Welchen Strohhut hättet ihr am liebsten zum Freund?