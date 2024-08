3 Charaktere tauchen jetzt erst in One Piece auf, dabei zeichnete Oda sie schon vor 27 Jahren

In Kapitel 1122 des Mangas zu One Piece tauchen drei Charaktere auf, die Mangaka Eiichiro Oda bereits vor 27 Jahren gezeichnet hat. Die Figuren basieren auf drei Mangakas, zu denen Oda eine gute Beziehung pflegt.

Was sind das für Charaktere? Die drei Personen tauchen nur in einem Bild auf und sind auch sonst nicht weiter wichtig für die Story von One Piece. Im Kapitel selbst schreien sie, dass sie sich aufmachen wollen, das One Piece zu suchen.

Im Tweet von sandman_AP ist zu sehen, dass die drei Figuren schon vor vielen Jahren von Oda gezeichnet wurden. Allerdings sehen sie jetzt etwas erwachsener aus, da sich ihre Körperproportionen und Mimik geändert haben:

Von wem wurden sie inspiriert? Oda erklärte, dass es sich bei den drei Personen um drei Mangakas handeln würde:

Ein Charakter basiert auf ihm selbst

Der Zweite ist an Nobuhiro Watsuki angelehnt, der für seinen Samurai-Manga Rurouni Kenshin bekannt ist

Der Dritte ist Hiroyuki Takei nachempfunden, den die Meisten für Shaman King kennen dürften

Oda hat in der Vergangenheit vier Monate unter Watsuki gelernt. Der Mangaka verriet, dass ihre Beziehung mehr einer Freundschaft glich und die Lehrzeit unter ihm die schönste Zeit seines Lebens gewesen wäre (via X).

Takei hat er ebenfalls in der Lehre unter Watsuki kennengelernt. Die beiden arbeiteten zusammen als Assistenten für Watsuki und haben in der Zeit eine tiefe Freundschaft aufgebaut.

Doch in den Kommentaren unter dem Tweet werden viele Stimmen laut, die enttäuscht von Oda sind. Der Mangaka solle die Freundschaft zu Watsuki besser beenden.

Einer der Mangaka ist ein verurteilter Straftäter

Was ist mit Watsuki vorgefallen? Der Mangaka ist ein verurteilter Straftäter. Im November 2017 wurde er aufgrund des Besitzes von Kinderpornografie verhaftet. In seinem Haus wurden 100 DVDs sichergestellt. Er bekannte sich schuldig und gestand die Pädophilie.

Seine Verurteilung beinhaltete eine Strafe von 200.000 Yen (umgerechnet zur damaligen Zeit rund 1.500 Euro) und eine Suspendierung von sechs Monaten vom Shueisha-Verlag, bei dem sein Manga erscheint. Danach machte er unmittelbar mit seiner Arbeit weiter (via CBR).

Angesichts der Vorstrafe von Watsuki ist es verständlich, dass Fans von One Piece die Lobpreisung von Eiichiro Oda unangenehm ist. Doch zumindest ist es schön zu sehen, dass er auch seinen anderen Kollegen Hiroyuki Takei würdigt, indem er ihn in One Piece eingebaut hat.

