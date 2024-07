Once Human: Wie funktioniert PvP?

In Once Human müsst ihr Überleben und was wäre ein Survival-Spiel ohne ein bisschen PvP? Auch hier könnt ihr gegen andere Spieler antreten, doch das ist nicht so leicht. Wir zeigen euch deshalb, wie PvP funktioniert.

Wie funktioniert PvP in Once Human? Um PvP in Once Human zu betreiben, müsst ihr nur die „P“-Taste lange genug gedrückt halten. Habt ihr die Eingabe getätigt, wird der Chaosmodus aktiviert. In diesem Modus könnt ihr anderen Spielern Schaden zufügen, die sich auch im Chaosmodus befinden. Spieler, die sich nicht in diesem Modus befinden, können euch nur neutral beobachten und erleiden keinen Schaden.

Der PvP-Modus ist somit in jeder Server-Art vorhanden. Das heißt, ihr müsst nicht zwangsläufig einem PvP-Server beitreten, um gegen andere Überlebende kämpfen zu können. Welche Server-Art zu euch passt, zeigen wir euch hier.

Der Chaosmodus schmeißt euch also in eurem aktuellen Standort in einen temporären PvP-Zustand. Temporär, weil ein Timer stetig herunterzählt, bis ihr nach dem Ablauf der Zeit den Chaosmodus automatisch verlasst. Seid ihr jedoch aktiv am Kämpfen, wird der Timer ein kleines bisschen verlängert.

Verliere ich Items, wenn ich im PvP sterbe? Das hängt davon ab, in welcher Instanz ihr gegen andere Spieler antretet. Es gibt entweder den Chaosmodus oder PvP-Zonen in Form des neuen Lieferwagens, den ihr auf den Straßen von Red Sands finden und täglich zwischen 21 und 22 Uhr deutscher Zeit plündern könnt.

Im Chaosmodus verliert ihr beim Ableben eine kleine Anzahl an Ausrüstung. Seid also vorsichtig, mit wem und wo ihr gegen andere Spieler antretet.

In den PvP-Zonen hingegen ist der Verlust von Items sowie der Verschleiß von Ausrüstung deaktiviert. Hier könnt ihr euch munter duellieren, ohne Angst haben zu müssen, etwas von eurer Ausrüstung zu verlieren. Möchtet ihr also gerne einmal PvP ausprobieren, dann sind die PvP-Zonen genau das richtige.

Wie ihr gemeinsam mit Freunden spielen könnt und welche Hürden ihr dafür meistern müsst, erfahrt ihr hier in unserem detaillierten Guide: Once Human: Gemeinsam mit Freunden spielen – So funktioniert es