Once Human: Mysteriöse, Waffen- und Ausrüstungskiste in Brookham – So findet ihr sie

Sobald ihr einen neuen Ort in Once Human betretet, erhaltet ihr die Aufgabe, ihn zu erkunden. Dafür müsst ihr unter anderem bestimmte Kisten finden. Wo ihr alle Kisten in Brookham findet, erfahrt ihr hier.

Wo liegt Brookham? Brookham ist ein Ort in Once Human, den ihr im ersten Gebiet, den „Dayton-Auen“ findet. Das empfohlene Level dafür ist 8. Wenn ihr den Ort bertretet, erhaltet ihr die Aufgabe „Brookham erkunden“. Dazu gehören 4 Teile:

Suche nach einer Mysteriösen Kiste (0/1)

Spalt-Anker aktivieren (0/1)

Besiege normale Gegner (0/6)

Waffen- und Ausrüstungskisten finden (0/2)

Wie in allen Ortschaften in Once Human erwarten euch dort zahlreiche Feinde. Vor der Kirche müsst ihr zudem mit einem größeren Gegner rechnen. Achtet auf die leuchtenden Stellen an seinen Beinen, um möglichst viel Schaden zu machen.

Fundorte aller Kisten in Brookham

Wie ihr die einzelnen Kisten findet, erfahrt ihr nachfolgend im Detail – inklusive Fundort. An vielen Orten gibt es mehrere Waffen- und/oder Ausrüstungskisten. Wir zeigen euch je eine, damit ihr diese sicher findet, um die Aufgabe abzuschließen.

Mysteriöse Kiste

Um die mysteriöse Kiste zu finden, begebt ihr euch in die Kirche in Brookham. Die könnt ihr eigentlich nicht übersehen. Lauft dafür einfach gerade in den hinteren Teil der Kirche auf die Kiste zu. Mysteriöse Kisten enthalten nützliche Materialien und Bauplanfragmente.

Die Mysteriöse Kiste steht im hinteren Teil der Kirche.

Waffenkiste

Die Waffenkiste befindet sich im Turm der Kirche. Um dahin zu gelangen, begebt ihr euch auf die Seite der Kirche, an der der Friedhof ist. Dort findet ihr mehrere Leitern, an denen ihr hochklettern könnt. Lauft über das Dach und springt in den Turm und schon seht ihr die Waffenkiste. Die enthält unter anderem Munition, taktische Items und Ausrüstungsmods.

Klettert für die Waffenkiste aufs Dach. Im Turm der Kirche findet ihr die Waffenkiste.

Ausrüstungskiste

Für die Ausrüstungskiste lauft ihr in den Teil der Ortschaft, in der mehrere Häuser aneinandergereiht stehen. Geht zwischen zwei Häusern hindurch, zwischen denen Bretter stehen, in Richtung des Wassers. Auf dem Holzboden außen am Haus findet ihr eine Ausrüstungskiste. Die enthält unter anderem Munition und Ausrüstungsmods.

Lauft zwischen den Gebäuden in Richtung des Wassers. Dort findet ihr eine Ausrüstungskiste.

Wie aktiviere ich den Spalt-Anker? Der Spalt-Anker ist auf der Map mit einem grauen Halbkreis-Symbol eingezeichnet. In Brookham steht der Spalt-Anker auf einem Parkplatz. Interagiert ihr mit dem gelben Gerät, aktiviert ihr den Anker dadurch. Damit ist eure Erkundung in Brookham abgeschlossen.

Um in dem Survival Spiel Once Human zu überleben, ist es erforderlich, ein paar wichtige Dinge zu beachten. Dazu bleiben viele Mechaniken erst im Verborgenen, bis ihr sie herausfindet. Deshalb haben wir euch neun Tipps zusammengefasst, die euch das Überleben erleichtern können: Once Human: 9 Tipps und Tricks, die ihr fürs Überleben kennen solltet