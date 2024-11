Once Human bringt neues Update, lässt euch mehr Tiere zähmen und macht euch zum Piraten

In Once Human startet auf Steam ein neues Update und mit ihm kommen weitere Inhalte in die Welt der Mutanten und Monster. Was euch in Patch 1.3.1 erwartet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was passiert in Once Human? Das Survival-Game auf Steam spendiert den Fans ein neues Update. Patch 1.3.1 soll am 07. November 2024 um 12:00 Uhr deutscher Zeit ausgerollt werden und viele Neuerungen mit sich bringen.

Dazu gehören neue Tiere, die ihr zähmen könnt, weitere Mutationen passend zur winterlichen Zeit, eine neue Saison und vieles mehr. Wir zeigen euch jetzt die besten Änderungen in unserer kurzen Übersicht.

Neue Tiere und Season erwarten euch

Was erwartet mich mit Update 1.3.1? Wer gerne Tiere zähmt, wird sich mit Update 1.3.1 freuen. Die Entwickler haben weitere Nutztiere vorbereitet, die ihr finden könnt. Dazu zählen Wildbüffel, Eisbären, Schneefüchse, Füchse, Schnappschildkröten und Meeresschildkröten. Es sollen zudem noch weitere Muster der jeweiligen Tiere implementiert werden, doch erst in einem zukünftigen Update.

Diese Tiere erwarten euch.

Ein neues Feature soll ebenfalls eure Zeit in Once Human erleichtern. Hierbei handelt es sich um einen Saison-Kalender, der euch alle wichtigen Termine auflistet, damit ihr nichts mehr verpasst. Dazu gehören Infos wie anstehende Szenario-Eröffnungen, Spielupdates und Events, die ihr jetzt ganz bequem im Spiel nachschauen könnt.

Was die neue Saison angeht, so könnt ihr euch auf Skins von Piraten freuen, nachdem die Wartung abgeschlossen wurde. Hierbei bekommt ihr eine Piraten-Montur, einen Waffen-Skin und vieles mehr spendiert.

Zu guter Letzt gibt es zudem noch in der dritten Phase des Way-of-Winter-Updates Mutationen, die ihr ergattern könnt. Es handelt sich hierbei um einen Nussknacker in 9 verschiedenen Farben, wobei 2 von ihnen mit seltenen Farboptionen daher kommen. Die kompletten Patch Notes könnt ihr zudem auf store.steampowered.com nachlesen.

Gibt es eine Wartung? Ja, am 07. November um 12:00 Uhr deutscher Zeit startet die Wartung. Laut den Entwicklern soll diese bis zu 4 Stunden andauern. Da es sich hierbei um eine Wartung handelt, solltet ihr mit eventuellen Verzögerungen rechnen. Was ihr zum großen Update von „Way of Winter“ wissen solltet, erfahrt ihr hier: Großes Update zum Steam-Hit Once Human bringt neues Szenario – Bietet neue Map und frische Mechanik